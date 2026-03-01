Haberler

Beyşehir'den kısa kısa

Beyşehir'den kısa kısa
Güncelleme:
Bisiklet tutkunu Fransız aile, Akdeniz bölgesinden başlayarak zorlu dağ yollarını aşarak Beyşehir ilçesine ulaştı. Dumanlı Mahallesi'nde misafir edilen aile, yerel destekle konaklama ve yemek hizmeti aldı. Bu sırada Beyşehir'de yeni bir kütüphane projesi açıklandı.

Bisiklet tutkunu Fransız aile, çıktıkları dünya turu kapsamında Beyşehir ilçesine geldi.

Flaianne Galiter, Romain Chabrol ve 2 yaşındaki çocukları Alais Chabrol, Akdeniz bölgesinde sıfır rakımdan başlayarak yaklaşık 2 bin metre rakıma kadar pedal çevirip zorlu dağ yollarını aşarak ilçeye ulaştı.

Antalya–Beyşehir arasındaki en kısa rotayı tercih eden aile, Serik üzerinden yola çıkarak zorlu Emerdin Beli geçidini aştı ve Dumanlı Mahallesine vardı.

Zaman zaman karla kaplı zeminde ve sert hava koşullarında ilerleyen aile, geceyi Dumanlı Mahallesi Muhtarı Ersun Poyraz'ın misafiri olarak geçirdi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği aracılığıyla ilçeye gelen yabancı tur bisikletçilerine konaklama ve yemek desteği sağlandı.

Beyşehir'de gençlere 7/24 açık kütüphane müjdesi

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, ilçede eğitimi ve gençlerin akademik yaşamını destekleyecek kütüphane projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bayındır, Öğretmenevinde yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde güçlü bir ana kütüphane ile mahallelere yayılacak okuma ve çalışma alanlarının planlandığını söyledi.

Bayındır, Beyşehir'in merkezinde geniş kapasiteli bir kütüphane kurulacağını belirterek, bu alanın yalnızca kitap okuma değil; araştırma, proje geliştirme ve sessiz çalışma ihtiyaçlarına da cevap verecek şekilde tasarlanacağını ifade etti.

Eğitimde erişimi artırmak amacıyla mahalle kütüphanelerinin hayata geçirileceğini belirten Bayındır, her iki mahalleye hizmet verecek şekilde konumlandırılacak bu alanlarla çocukların ve gençlerin evlerine yakın noktalarda çalışma imkanı bulacağını kaydetti.

Özellikle sınav dönemlerinde talebin arttığını vurgulayan Bayındır, 7/24 açık kütüphane ve çalışma alanlarının planlandığını belirtti.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar
