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Fransa ve Belçika büyükelçilerinden 'Erik Dalı' performansı

Fransa ve Belçika büyükelçilerinden 'Erik Dalı' performansı
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Ankara'da düzenlenen Fransa Ulusal Günü Resepsiyonu'nda Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont ile Belçika Büyükelçisi Hendrik Van de Velde, 'Erik Dalı' türküsü eşliğinde karşılıklı oynayarak eğlendi.

ANKARA'da düzenlenen Fransa Ulusal Günü Resepsiyonu'nda, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont ile Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde, 'Erik Dalı' oynayarak eğlendi.

Fransa Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyona; Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Resepsiyon kapsamında sahne alan Ankaralı sanatçı Ömer Faruk Bostan, davetlilere 'Erik Dalı' türküsünü söyledi. Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont ile Belçika Büyükelçisi Hendrik Van de Velde, karşılıklı 'Erik Dalı' oynayarak eğlendi. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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