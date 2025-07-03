Fransa ve AGİT, Bölgesel Güvenlik Meselelerini Görüştü

Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelen Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu, Rusya-Ukrayna Savaşı, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci ve Batı Balkanlar'daki durumu ele aldı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Barrot bu sabah Paris'te Sinirlioğlu'nu ağırladı.

Barrot ve Sinirlioğlu, bölgedeki güvenlik meselelerini, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecini ve Batı Balkanlar'daki gerilimleri değerlendirdi.

Fransız Bakan, AGİT'in, Avrupa'daki güvenlik çerçevesini güçlendirmek, insan haklarına saygıya yönelik krizleri önlemek ve hukuk devletini muhafaza etmek açısından büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Barrot, görüşmede, Fransa'nın çok taraflılığa ve Helsinki Nihai Senedi'ndeki temel ilkelere bağlı olduğunu belirterek, "Rusya'nın bu ilkeleri Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında her gün ihlal ettiğini" savundu.

Fransız Bakan, AGİT pek çok zorlukla karşı karşıya olmasına rağmen teşkilatın etkin şekilde çalışmasını sağlamak için Sinirlioğlu ve AGİT'in dönem başkanlığını yürüten Finlandiya'nın gösterdiği çabalardan memnuniyet duyduğunu ifade etti.