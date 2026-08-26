Fransa'dan YPG'nin Feshine Destek

Fransa'nın, terör örgütü YPG'nin kendini feshettiğini duyurduğu Suriye'deki gelişmeleri memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, terör örgütü YPG'nin sözde "özerk yönetimi ve ona bağlı tüm askeri ve sivil oluşumlarının feshedildiğini" duyurmasına ilişkin yaptığı açıklamada, örgütün "Suriye devletine barışçıl entegrasyon sürecindeki bu belirleyici aşama" dolayısıyla Suriye'yi tebrik ettiğini belirtti.

Macron, bu konuda Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Mazlum Abdi'nin "sorumluluk bilinciyle" hareket etmesini takdir ettiğini aktardı.

Fransa'nın, Suriye'deki geçiş sürecinin başından bu yana destekleyici bir yaklaşım sergilediğini kaydeden Macron, bu sürecin hayata geçirilmesinin de takipçisi olacaklarının altını çizdi.

Terör örgütü YPG'nin elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin dün "Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yapılan anlaşmanın ardından güçlerimizin Suriye ordusunun tugayları bünyesine entegrasyon sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, bugün büyük bir sorumlulukla bağımsız bir askeri güç olarak kendimizi feshettiğimizi ilan ediyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Deyrizor Valisi Ziyad el-Ayiş'in katılımıyla Şam'daki Halk Sarayı'nda Mazlum Abdi ve beraberindeki heyeti kabul etmişti.

Fransız hükümeti, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından "DEAŞ'a karşı mücadelemizde silah arkadaşlarımız" diye nitelediği YPG'nin Suriye'deki geçiş sürecinde destekçisi olacağını yinelemişti.

Kaynak: AA