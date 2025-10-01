Fransa, Taliban'ın Afganistan'daki İnternet Kesintilerini Endişeyle Karşılıyor

Fransa, Afganistan'da internet ve telekomünikasyon hizmetlerinde kesinti yaşanmasını endişeyle karşıladığını bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Fransa, Taliban'ın Afganistan'da internet ve telekomünikasyon hizmetlerini askıya alma kararının ardından derin endişesini dile getiriyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Taliban'ın bu kararla ülkedeki Birleşmiş Milletler (BM) ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyet kapasitesini kısıtlayarak mevcut insani ve ekonomik krizi daha da kötüleştirdiği vurgulandı.

Bu kararın "ülkedeki insan haklarına yönelik yeni bir saldırı" olduğunun altı çizilen açıklamada, internet ve telekomünikasyon hizmetlerinin bir an önce yeniden sağlanması çağrısı yapıldı.

Afganistan yerel basınında yönetimin kararıyla birkaç haftadır bazı kentlerde fiber optik internetin kesildiğine dair haberlere yer verilmişti.

Tolo News'in ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı haberde ise ülkedeki internet ve telekomünikasyon kesintisinin 29 Ekim'de yerel saatle 17.00 civarında başladığı bildirilmişti.

Afganistan yönetimi ise ülke genelinde internet yasağı getirildiğine dair iddiaları reddederek internet kesintilerinin eski fiber optik kabloların yıpranmasından ve değiştirilmesinden kaynaklandığını açıklamıştı.