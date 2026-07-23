Fransa, İran'da gözaltında tutulduktan sonra salınan 2 diplomatik personelin Paris'e döndüğünü duyurdu

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ülkesinin Tahran Büyükelçiliği'nde görev yapan ve 19 Temmuz'da "İran makamları tarafından saatlerce alıkonduktan sonra serbest bırakılan" 2 diplomatik personelin Paris'e döndüğünü açıkladı.

Barrot, France Inter'de katıldığı programda İran ile yaşadıkları diplomatik gerilime ilişkin değerlendirmede bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanı, İran makamları tarafından "diplomatik dokunulmazlıklarına aykırı şekilde saatlerce alıkonan" 2 diplomatik çalışanın dün Paris'e döndüğünü belirtti.

Diplomatik çalışanların uğradıkları "ciddi saldırı" nedeniyle "şok içinde" olduklarını aktaran Barrot, personelin görevini Paris'ten sürdüreceğini kaydetti.

Barrot, "İran toplumuna destek veren programlar düzenlemekle" sorumlu olan diplomatik personelin hiçbir iletişim aracına erişimi olmadan dokunulmazlıklarına aykırı şekilde yaklaşık 4 saat gözaltında tutulduğunu söyledi.

Bakan, ayrıca bu çalışanlardan birinin fiziksel saldırıya uğradığını da yineledi.

İran makamları iddiaları yalanlamıştı

Barrot, 20 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Tahran Büyükelçiliği'ndeki 2 çalışanın "diplomatik dokunulmazlıklarına aykırı şekilde" İran güvenlik güçleri tarafından "sebepsiz yere gözaltına alındığını ve saatlerce süren sorgulamalarının ardından Büyükelçiliğe geri döndüklerini" söylemişti.

Jean-Noel Barrot, konuya ilişkin İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile görüştüğünü ve Büyükelçilik çalışanlarına yönelik "kabul edilemez" saldırının sonuçsuz kalmayacağını kendisine bildirdiğini dile getirmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı ise Fransa'nın "2 diplomatik personelinin alıkonulduğu" iddialarını dün yalanlamıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu 2 kişinin İran emniyetinin güvenlik endişesiyle takibe aldığı bazı şahıslarla toplantı gerçekleştirdiği, toplantı yerinin İran emniyeti tarafından tespit edilmesinin ardından bu 2 kişiye de burada yakalananlarla birlikte kısa süreli sorular yöneltildiği ifade edilmişti.

Açıklamada, söz konusu 2 kişinin Tahran'daki Fransa Büyükelçiliği ile bağlantısı olduğunun anlaşılması üzerine diplomatik polis merkezine sevk edildiği ancak kendilerine herhangi bir şiddet uygulanmadığı belirtilmişti.