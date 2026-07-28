Haberler

Fransa'da yangın: 4 bin kişi daha tahliye edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'nın güneybatısındaki Gironde'da yaklaşık 1 haftadır devam eden yangın henüz söndürülemezken, vilayette 4 bin kişi daha tedbir amaçlı tahliye edildi.

Fransa'nın güneybatısındaki Gironde'da yaklaşık 1 haftadır devam eden yangın henüz söndürülemezken, vilayette 4 bin kişi daha tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yerel basının, Gironde Valiliği açıklamasına dayandırdığı haberlere göre, Gironde'a bağlı Lacanau tatil beldesindeki kamplarda, köylerde ve eğlence merkezlerinde konaklayan 4 bin kişi, yangın riski nedeniyle kaldıkları yerlerden çıkarıldı.

Vilayette 22 Temmuz'dan bu yana etkili olan yangınlarda 220 bini aşkın kişi tahliye edilmişti. Söndürme çalışmalarına Avrupa ülkelerinin de destek verdiği yangında, şu ana kadar 42 bin hektardan fazla alan yanmıştı.

Yangın henüz söndürülemezken, 2 bini aşkın itfaiye görevlisi ve onlarca yangın söndürme aracı ile havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.

Kaynak: AA
Ankara'yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer

Bir ilimiz diken üstünde: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlkay Gündoğan, Türk Milli Takımı'nı seçmeme sebebini açıkladı

Neden Türkiye'yi değil de Almanya'yı seçtiğini ilk kez açıkladı
Konya'daki kuyumcu cinayeti soygun girişimi çıktı

Herkes alacak cinayeti sanıyordu! Gerçek bambaşka çıktı
Göztepe, 900 bin Euro'ya transfer ettiği Juan'ı tarihi bir rakama sattı

900 bin Euro'ya transfer etmişlerdi! Tarihi bir rakama sattılar
Kameraları izleyince gözlerine inanamadı: 4 kadın, 100 kiloluk buzdolabını böyle çaldı

4 kadın, 100 kiloluk buzdolabını böyle çaldı
Sahte hakimden pişkin savunma

Sahte hakimden pişkin savunma! Evinden çıkanlara bakın
Selçuk İnan'dan yıldız futbolcusuna tepki: Kimse Kocaelispor'dan büyük değildir

Yıldız futbolcusuna sert tepki: Kimse Kocaelispor'dan büyük değildir
4 gün kaldı! İnternetten alışverişte tüm kurallar sil baştan değişiyor

4 gün kaldı! İnternetten alışverişte tüm kurallar sil baştan değişiyor