Haberler

Paris'te Göçmen Kampı Sağlık Gerekçesiyle Tahliye Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Paris'te sağlık koşullarının kötüleştiği gerekçesiyle yaklaşık 500 göçmenin kaldığı kamp tahliye edildi. Eylemciler, hükümetin sosyal hizmet bütçesini kısmasını eleştirirken, Fransa'da 350 bin evsiz olduğu belirtiliyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te, çoğunluğunu düzenli ve düzensiz yabancı göçmenlerin oluşturduğu, yaklaşık 500 kişinin kaldığı kamptaki sağlık koşullarının endişe verici seviyeye ulaşması gerekçe gösterilerek tahliye edildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, evsizlere ve sokakta yaşayanlara acil hizmet sağlayan Samu Social kuruluşunun Paris'in 13. bölgesindeki yerleşkesinin avlusunda kalan yaklaşık 500 kişi, bulundukları yerden çıkarıldı.

Valilik, çoğunluğunu düzenli ve düzensiz göçmenlerin oluşturduğu evsizlerin birlikte yaşadıkları alandaki sağlık koşullarının endişe verici seviyeye çıkmasını, tahliye kararına gerekçe gösterdi.

Evsizlerin tahliyesi sırasında Samu Social kuruluşundan ve sosyal haklar sendikalarından kişiler eylem yaptı.

Evsizlere barınak sağlanamamasının arkasında hükümetin sosyal hizmetler bütçesindeki kesintiye gitmesinin etkili olduğunu savunan eylemciler, acil durumda olan göçmenlerin barınma sorununun çözülmesini talep etti.

Fransa'da 350 bin civarında evsiz bulunurken hükümet barınma sorununa çözüm getiremediği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetiyle görüşüyor! Demirtaş dahil masada 5 konu var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini ağırlıyor! Masada 5 konu var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'u kilitleyen rezil görüntüler! Uluorta pazarlığa tutuştular

İstanbul'u kilitleyen rezil görüntüler! Uluorta pazarlığa tutuştular
Osimhen için 130 milyon Euroluk inanılmaz teklif! Galatasaray kararını anında verdi

Osimhen için inanılmaz teklif! Galatasaray kararını anında verdi
Silivri'de korkutan yangın: Alevler TEM'e dayanınca yol trafiğe kapatıldı

Rüzgar alevleri büyüttü! Yangın TEM'e sıçradı
Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede

Tesettür giyimin lideri! O da listede
Amedspor maçında sürpriz konuklar: Mustafa Çiftçi ve Osman Aşkın Bak tribünde olacak

Türkiye'nin gözünü çevirdiği maça gidiyorlar! Nedeni de belli

Michael Jackson çocuklarının yüzünü niye kapatıyordu? Kızı açıkladı!

Michael Jackson çocuklarının yüzünü niye kapatıyordu? Kızı açıkladı!
Trafikte tartıştığı kadına 'Sen eskortsun' deyince olanlar oldu

Tartıştığı kadına "Sen eskortsun" deyince olanlar oldu