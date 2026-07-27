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Paris'te bıçaklı saldırı: 3 yaralı

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Fransa’nın başkenti Paris'te düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Le Parisien gazetesinin haberinde, başkent Paris'teki Clichy Meydanı yakınlarında 30'lu yaşlarında bir kişinin, bıçaklı saldırıda bulunduğu belirtildi.

Saldırıda biri hamile olmak üzere 3 kadının yaralandığı aktarılan haberde, şüphelinin olay yerinde gözaltına alındığını ifade edildi.

BFMTV'ye göre ise Paris'in Clichy Meydanı yakınlarında elinde iki bıçak olan bir kişi, yerel saatle 11.30 civarında etraftaki kişilere saldırdı.

Yaralanan 3 kişinin sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı ve hiçbirinin hayati tehlikesi bulunmadığı aktarılan haberde, şüphelinin olay yerinde gözaltına alındığı ve konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Saldırının nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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