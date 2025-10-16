Haberler

Fransa, Madagaskar'daki Geçiş Sürecine Sivilleri Dahil Etme Çağrısı Yaptı

Güncelleme:
Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, Madagaskar'da başlayan geçiş sürecine sivillerin dahil edilmesi gerektiğini vurguladı. Ülkenin mevcut durumunu takip ettiklerini ve bölge halkının isteklerinin dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, Madagaskar'daki "geçiş sürecine" sivillerin dahil edilmesi çağrısı yaptı.

Confavreux, bakanlığın haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

" Fransa, Madagaskar'daki mevcut durumu yakından takip ediyor." diyen Confavreux, bölgedeki olaylardan etkilenenlere ve yaralılara yönelik üzüntüsünü dile getirdiğini belirtti.

Confavreux, "Artık bir geçiş süreci başladı. Sivillerin, devam eden sürece dahil edilmesi çağrısında bulunuyoruz. Amaç bir an önce, meşru anayasal düzene dönülmesidir." değerlendirmesinde bulunarak, bu kapsamda kalıcı bir çözüme varılması için bölge halkının isteklerinin dikkate alınması beklentisini dile getirdi.

Fransa'nın bölge halkının isteklerine uygun bir çözüme varılması için ortaklarıyla çalışmaya hazır olduğuna işaret eden Confavreux, Madagaskar için arabuluculuk çabalarını desteklediklerini ifade etti.

"Tüm tarafları, ateşkesi uygulamaya çağırıyoruz"

Confavreux, mevcut durumda Gazze'ye giden insani yardımın yeterli miktarda olmadığına dikkati çekerek, "Kısa vadede acil olan, Gazze'ye büyük miktarda insani yardım girmesidir." dedi.

Gazze için kabul edilen ateşkesle ilgili Confavreux, "Tüm tarafları, ateşkesi uygulamaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Confavreux, İran'da tutuklu olan Fransız vatandaşları Cecile Kohler ve Jacques Paris hakkında verilen hapis cezalarını "ağır" ve "keyfi" olarak nitelendirerek, iki Fransız hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu savundu ve serbest bırakılmalarını istedi.

" Fransa, Karayip Denizi'ndeki son gelişmeleri yakından takip ediyor"

Confavreux, ABD'nin Karayip Denizi'ndeki askeri hareketliliği hakkında, "Venezuela konusunda, Fransa, Karayip Denizi'ndeki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Vatandaşlarımızın güvenliği ve sağlığı için giderek büyüyen bir tehdit haline gelen uyuşturucu ticaretine karşı mücadele konusunda kararlıyız." şeklinde konuştu.

Fransız Sözcü, uyuşturucuyla mücadelenin, uluslararası hukuk ve sözleşmelere saygı çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
