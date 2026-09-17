Fransa, Lübnan ordusuna destek konferansına ev sahipliği yapıyor

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Fransa'nın başkenti Paris'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde Lübnan ordusuna destek konulu konferans başladı.

Paris'te Macron'un liderliğinde düzenlenen Lübnan ordusuna destek konferansına Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın yanı sıra askeri uzmanlar ve bazı ülkelerin genelkurmay başkanları da katılıyor.

Macron, konferans kapsamında Paris'te bulunan Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile görüştü.

Görüşme ve konferansın başlıca hususlarından biri Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) bu yıl görev süresinin sona ermesinin ardından oluşabilecek güç boşluğuna karşı uluslararası desteğin sürdürülmesi olarak öne çıkıyor.

Ayrıca konferansta İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü ve Hizbullah'ın silahsızlandırılmasının masada olduğu Lübnan'da ordunun güçlendirilmesi için atılması gereken adımlar da masaya yatırılacak.

Bölgede yıllardır görev yapan yaklaşık 50 ülkeden 7 bin 500 askerin yer aldığı UNIFIL'in görev süresi 31 Aralık'ta dolacak.

Kaynak: AA