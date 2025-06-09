Fransa, Israil'den Alıkoyduğu Fransız Aktivistlerin Geri Gönderilmesini Talep Etti

Fransa, Israil'den Alıkoyduğu Fransız Aktivistlerin Geri Gönderilmesini Talep Etti
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Fransa hükümeti, Gazze'ye insani yardım taşıyan Özgürlük Filosu'nda alıkonulan 6 Fransız aktivistin en kısa süre içerisinde geri gönderilmesini istedi. Dışişleri Bakanlığı, İsrail makamları ile temas halinde olduğunu bildirdi.

Fransa hükümeti, Gazze'ye insani yardım taşıyan ve aralarında 6'sı Fransız 12 aktivistin bulunduğu Özgürlük Filosu'nun, İsrail tarafından engellenmesinin ardından alıkonan vatandaşlarının "en kısa sürede" geri gönderilmesini istedi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, alıkonulan aktivistlere ilişkin "herhangi bir olayı önlemek için İsrail makamları ile temas halinde olunduğu" ve Fransız vatandaşlar için "konsolosluk koruması" talep edildiği belirtildi.

Elysee Sarayından yapılan açıklamada ise, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İsrail'den Gazze Şeridi açıklarında alıkoyduğu Madleen yelkenlisindeki 6 Fransız vatandaşının Fransa'ya dönmesine "en kısa sürede izin vermesini" talep ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Fransız vatandaşlarının bu misyona katılmaktan vazgeçmeleri konusunda uyarıldığı hatırlatıldı.

Gemide 12 kişi bulunuyor

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik yelkenli, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmişti.

Gemide, Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad olmak üzere 12 kişi bulunuyor.

Yaklaşık 2,3 milyon Filistinli insani felaketle mücadele ediyor

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana şiddetli saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, hastane, okul ve yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları da hedef alıyor.

İsrail'in, Gazze'ye ilaç ve insani yardım girişini kısıtlayan ablukası nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon Filistinli insani felaketle mücadele ediyor.

Filistinli yetkililer ve uluslararası çevreler, İsrail'in Gazze'de aç bırakma politikası uyguladığı ve açlığı "savaş silahı" olarak kullandığı uyarısında bulunuyor.

Dünyanın dört bir yanında düzenlenen eylemlerde, Gazze'ye saldırıların durdurulması ve bölgeye insani yardımın ulaştırılması çağrıları yapılıyor.

Gazze'de insani yardım dağıtımını tekeline almak isteyen İsrail, ABD'nin desteğiyle kurulan insani yardım noktalarına yiyecek bulma umuduyla yönelen Filistinlileri de sık sık hedef alıyor.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 55 bin Filistinli hayatını kaybetti ve 126 bin kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
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