Fransa, İngiltere ve Almanya, İran'ın bölgedeki ülkelere yönelik saldırılarını şiddetle kınadı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından İran'ın bölgedeki ABD üslerini hedef alan saldırılarına ilişkin olarak Fransa, İngiltere ve Almanya, İran'ın bölgedeki ülkelere yönelik saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'in Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin yaptıkları görüşmenin ardından yayımlanan ortak açıklamada, "İran'ın bölgedeki ülkelere yönelik saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. İran ayrım gözetmeyen askeri saldırılardan kaçınmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Müzakere masasına dönüş çağrısının yapıldığı açıklamada, İran'dan "müzakere yoluyla bir çözüm araması" talep edildi.

"İran halkının kendi geleceğine karar verebilmesi gerektiği" kaydedilen açıklamada ayrıca Fransa, İngiltere ve Almanya'nın ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara katılmadığı dile getirildi."

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırı başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırı başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssünü vurdu.