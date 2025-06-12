Fransa Hükümeti Faşizm Karşıtı ve Aşırı Sağcı Örgütleri Feshetti

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Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, Jeune Garde ve Lyon Populaire örgütlerinin feshedildiğini açıkladı. Hükümet, şiddet eylemlerini kışkırtmakla suçlanan gruplara karşı yasaklama kararı aldı.

Fransa hükümeti, faşizm karşıtı Jeune Garde ve aşırı sağcı Lyon Populaire örgütlerini feshetti.

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, X hesabından yaptığı paylaşımda, iki örgütün feshine ilişkin kararnamenin Bakanlar Kurulunda imzalandığını duyurdu.

Feshedilen aşırı sağcı Lyon Populaire ve faşizm karşıtı Jeune Garde kolektifleri, hükümet tarafından "şiddet eylemlerini kışkırtmak ve provokasyonlara yol açmakla" suçlandı.

Fransa Hükümet Sözcüsü Sophie Primas, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında, hükümetin "şiddete yol açan tüm grupları ve toplanmaları yasaklamak" istediğini belirtti.

Primas, fesih kararının örgütlerin siyasi kökenlerine bakılmaksızın alındığı değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan hükümet, Fransa'daki Filistin destekçisi sivil toplum kuruluşu Urgence Palestine (Acil Filistin) için de fesih süreci başlatmıştı.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
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