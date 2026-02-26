Haberler

Paris'te Fransa DİTİB iftar programı düzenlendi

Güncelleme:
Fransa Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Paris'te düzenlediği iftar programında kültürlerarası diyaloğu ve toplumsal dayanışmayı vurguladı. Programa Türkiye'nin büyükelçileri ve çeşitli diplomatik temsilciler katıldı.

Fransa Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), başkent Paris'te iftar programı düzenledi.

Paris'teki iftar programına, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, Türkiye'nin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Daimi Temsilcisi Esen Altuğ, diplomasi, kamu ve sivil toplum çevrelerinden davetliler katıldı.

Fransa DİTİB'in düzenlediği program, ilahi grubunun icrası eşliğinde gerçekleştirilen karşılamayla başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ezanın okunmasıyla devam eden programda ramazanın toplumsal dayanışmayı güçlendiren, kültürler arası diyaloğu teşvik eden ve ortak değerleri öne çıkaran yönüne işaret edildi.

Fransa DİTİB Başkanı ve Paris Din Hizmetleri Müşaviri Bayram Demirtaş, burada yaptığı konuşmada, ramazanın yalnızca bir ibadet zamanı değil, aynı zamanda kalpleri yakınlaştıran, toplumlar arasında güven ve diyalog köprüleri kuran evrensel bir buluşma zemini olduğunu söyledi.

Demirtaş, farklı kültür ve inançlardan kişilerin, aynı sofrada buluşmasının barış ve birlikte yaşama iradesinin en güçlü göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.

Program, aralarında Türk ve Fransız yetkililerin yanı sıra farklı ülkelerin diplomatik ve bürokratik misyon temsilcilerinin de yer aldığı yaklaşık 100 kişinin katılımıyla gerçekleşti. Davetlilere, bazı hediyeler takdim edildi.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
