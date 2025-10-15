Fransa Danıştay'ı Marine Le Pen'in Siyasi Yasağını Onayladı

Fransa'da Danıştay, yolsuzluktan suçlu bulunan siyasetçi Marine Le Pen'in hakkındaki siyasi yasağın derhal uygulanmasına karşı yaptığı itirazı reddetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Danıştay, yolsuzluktan suçlu bulunan ve 5 yıl süreyle seçim yasağı getirilen Ulusal Birlik (RN) Partisi Grup Başkanvekili Le Pen'in, alt mahkemenin kendisi hakkında verdiği kararla ilgili yaptığı başvuruyu değerlendirdi.

Danıştay, Le Pen'in hakkındaki siyasi yasağın derhal uygulanmasına karşı yaptığı itirazı reddetti.

Olay

Le Pen'in, Avrupa Birliği (AB) fonlarını zimmetine geçirmekten yargılandığı davada Paris Ceza Mahkemesi, aşırı sağcı lider hakkında 31 Mart'ta 5 yıl siyasi yasak getirilmesine, 2 yılı ertelenmiş, 2 yılı elektronik kelepçeyle gözetim altında tutulmak üzere 4 yıl hapis ve 100 bin avro para cezasına hükmetmişti.

Mahkemenin kararı, Le Pen'in cezasını hapishanede çekmeyeceği anlamına gelirken, avukatları karara itiraz etmişti.

Le Pen, hakkında verilen 5 yıllık siyasi yasak kararına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) geçici tedbir talebi başvurusunda bulunmuş, AİHM bu talebi 9 Temmuz'da reddetmişti.