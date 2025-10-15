Haberler

Fransa Danıştay'ı Marine Le Pen'in Siyasi Yasağını Onayladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da Danıştay, yolsuzluktan suçlu bulunan siyasetçi Marine Le Pen'in siyasi yasak itirazını reddetti. Le Pen, 5 yıl süreyle seçimlere katılamayacak.

Fransa'da Danıştay, yolsuzluktan suçlu bulunan siyasetçi Marine Le Pen'in hakkındaki siyasi yasağın derhal uygulanmasına karşı yaptığı itirazı reddetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Danıştay, yolsuzluktan suçlu bulunan ve 5 yıl süreyle seçim yasağı getirilen Ulusal Birlik (RN) Partisi Grup Başkanvekili Le Pen'in, alt mahkemenin kendisi hakkında verdiği kararla ilgili yaptığı başvuruyu değerlendirdi.

Danıştay, Le Pen'in hakkındaki siyasi yasağın derhal uygulanmasına karşı yaptığı itirazı reddetti.

Olay

Le Pen'in, Avrupa Birliği (AB) fonlarını zimmetine geçirmekten yargılandığı davada Paris Ceza Mahkemesi, aşırı sağcı lider hakkında 31 Mart'ta 5 yıl siyasi yasak getirilmesine, 2 yılı ertelenmiş, 2 yılı elektronik kelepçeyle gözetim altında tutulmak üzere 4 yıl hapis ve 100 bin avro para cezasına hükmetmişti.

Mahkemenin kararı, Le Pen'in cezasını hapishanede çekmeyeceği anlamına gelirken, avukatları karara itiraz etmişti.

Le Pen, hakkında verilen 5 yıllık siyasi yasak kararına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) geçici tedbir talebi başvurusunda bulunmuş, AİHM bu talebi 9 Temmuz'da reddetmişti.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
Netanyahu hastalandı, yolsuzluk davası ertelendi! Eleştiri yağıyor

Enfeksiyon kaptı: Evden çıkması yasak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Archie Brown paylaştığı fotoğrafla tepki topladı

Paylaştığı fotoğrafa tepki yağıyor! Bir Pascal Nouma vakası daha
Pervin Buldan'ın isim vererek teşhir ettiği vekil: Bana cinsiyetçi mesaj gönderdi

İşte Buldan'ın Meclis kürsüden ismini vererek teşhir ettiği vekil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.