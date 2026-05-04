Fransa'dan Yola Çıkan Göçmen Teknesi Manş Denizi'nde Arıza Yaptı: 2 Ölü

PARİS, 4 Mayıs (Xinhua) -- Manş Denizi'ni geçmek üzere Fransa'dan yola çıkan göçmen teknesinin arızalanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Fransız Le Figaro gazetesinin bildirdiğine göre yaklaşık 82 kişi, pazar günü erken saatlerde Fransa'nın kuzeyindeki Pas-de-Calais bölgesinde yer alan Neufchatel-Hardelot'tan açık denizde seyahate uygun olmayan bir tekneyle denize açıldı.

Motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başlayan teknenin, bir süre sonra bölgedeki bir plajda karaya vurduğu bildirildi.

Deniz jandarması birimleri tarafından yürütülen operasyonla 17 kişi denizden kurtarılırken, 65 yolcunun ise teknede olduğu tespit edildi. Teknede yapılan incelemede 2 kadının cansız bedenine ulaşıldı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, 3'ünün durumunun kritik olduğu kaydedildi.

