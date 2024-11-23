ABD ve İngiltere'nin ardından Fransa'dan da onay çıktı: Ukrayna füzelerimizi kullanabilir

Fransa, Ukrayna'nın, uzun menzilli Fransız füzelerini "meşru müdafaa çerçevesinde" Rusya'ya karşı kullanabileceğini ve Fransız askerlerinin Ukrayna'ya gönderilmesi konusunda "hiçbir seçeneği dışlamadıklarını" söyledi.

FRANSA: UKRAYNA'YA DESTEK KONUSUNDA KIRMIZI ÇİZGİMİZ YOK

İngiltere'nin başkenti Londra'ya 22 Kasım'da ziyaret gerçekleştiren Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye röportaj verdi. BBC'nin tamamını yarın yayınlayacağı röportaja göre, Barrot, Ukrayna'ya destek konusunda Fransa'nın herhangi bir kırmızı çizgisinin olmadığını kaydetti. Batılı ülkelerin savunma bütçelerini artırması gerektiğini ifade eden Barrot, "Daha fazlasını yapmak istiyorsak, daha çok harcamalıyız ve yeni tehditlerle yüzleşmek zorundayız." dedi.

"UKRAYNA, FRANSIZ FÜZELERİNİ RUSYA'YA KARŞI KULLANABİLİR"

Barrot, Ukrayna'nın, Fransız yapımı uzun menzilli füzeleri "meşru müdafaa çerçevesinde" Rusya'ya karşı kullanabileceğini belirtti. Bu füzelerin daha önce kullanılıp kullanılmadığını doğrulamaktan kaçınan Fransız Bakan, "Prensiplerimiz açık. Mesajlarımız Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından net bir şekilde alındı." diye konuştu.

"FRANSIZ ASKERLERİ UKRAYNA'YA GİDEBİLİR"

Barrot, Fransız askerlerinin Ukrayna'da savaşa katılma olasılığına ilişkin ise "Herhangi bir seçeneği dışlamıyoruz." ifadesini kullandı. Fransız Bakan, "Ukrayna'yı ihtiyaç duyduğu miktar ve sürece destekleyeceğiz. Neden? Çünkü burada bizim güvenliğimiz söz konusu." diyerek, Rus ordusunun, her ilerleme kaydettiğinde, Avrupa'ya yönelik tehdidin de yaklaştığını dile getirdi. Barrot, Ukrayna'nın NATO üyeliğine davet kapısını açık tuttuklarını ve bu konuda Avrupalı müttefikleri, Fransa'nın tutumuna yakınlaştırmak için çaba sarf ettiklerini kaydetti.

ABD'DEN UKRAYNA'YA FÜZE İZNİ

Hafta başında Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin iki kıdemli ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD yönetiminin, Ukrayna'ya, temin ettiği uzun menzilli ATACMS füzelerini sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma imkanı tanıyacak izni verdiği belirtilmişti.

UKRAYNA, UZUN MENZİLLİ FÜZELERLE RUSYA'YA SALDIRMIŞTI

İngiliz basınında çıkan haberlerde de İngiltere'nin Ukrayna'ya temin ettiği "Storm Shadow" (Fırtına Gölgesi) uzun menzilli seyir füzelerinin ilk kez Rus topraklarında kullanıldığı belirtilmişti. Söz konusu füzelerin, 250 kilometrenin üzerinde menzile sahip olduğu biliniyor.

RUSYA'DAN CEVAP GECİKMEDİ

Rusya Devlet Başkanı Putin ise dün Rus ordusunun Amerikan ve İngiliz uzun menzilli silahlarının kullanımına cevap olarak, Ukrayna'nın askeri ve sanayi kompleksi tesislerinden birine bir saldırı gerçekleştirdiğini ve bu saldırılar esnasında Rus orta menzilli füze sistemlerinden birinin, savaş koşullarında, nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış bir balistik füzeyle test edildiğini bildirmişti.

Putin, Rus topraklarına yönelik silahlarını kullanmasına izin veren ülkelere karşı kendi silahlarını kullanma hakkına sahip olduklarını belirterek, "Askeri birliklerini Rusya'ya karşı kullanma planları yapan ülkelerin yönetici elitlerine bunu ciddi olarak düşünmelerini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.