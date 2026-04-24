Fransa'dan "Lübnan'ın toprak bütünlüğünü desteklemeyi sürdüreceğiz" mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan makamlarının ülkenin toprak bütünlüğünden yana eylemlerini desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) gayriresmi nitelikli Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi kapsamında Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah ile ayrı ayrı görüşmeler yaptığını belirtti.

Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinin, ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın sonuçlarına maruz kaldığını kaydeden Macron, tüm bölgenin egemenliği, istikrarı ve refahı konusunda ortak bir takvim üzerinde çalışmanın zamanının geldiğini vurguladı.

Macron, "Bu bağlamda, Orta Doğu'nun bölgelerimiz arasında tedarik yollarının merkezi bir halkası haline gelmesi ve bunun halklarımızın ve ekonomilerimizin yararına olması öngörülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa'nın Lübnan makamlarının ülkelerinin egemenliği, toprak bütünlüğü ve silahların devlet tekeline alınmasından yana eylemlerini desteklemeyi sürdüreceğini ifade eden Macron, ülkesinin zamanı geldiğinde Lübnan'ın güvenlik güçlerine ve ekonomik kalkınmasına destek konusunda konferans düzenlemek için ortaklarını seferber etmeye hazır olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
