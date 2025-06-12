Fransa'dan İran'ın Nükleer Tesis Açıklamasına Tepki

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Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, İran'ın yeni bir uranyum zenginleştirme tesisi kurma planını endişeyle karşıladıklarını belirtti. Lemoine, İran yönetimine müzakere masasına geri dönme çağrısında bulundu ve nükleer gerilimin tırmanmasından kaygı duyduklarını ifade etti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, yeni bir uranyum zenginleştirme tesisi kuracağına yönelik açıklamalarda bulunan İran yönetimine tepki gösterdi.

Lemoine, Bakanlığın haftalık basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İran'ın yeni bir zenginleştirme tesisi kuracağına yönelik açıklamalarını endişeyle karşıladıklarını ve kınadıklarını belirten Lemoine, Tahran yönetimine duyurduğu bu adımlardan vazgeçmesi ve müzakere masasına geri dönmesi çağrısında bulundu.

Lemoine, bu açıklamalarının, İran'ın nükleer konusundaki gerilimi bilinçli şekilde tırmandırmayı sürdürdüğünün göstergesi olduğu değerlendirmesinde bulundu.

AA muhabiri, Lemoine'a "Madleen gemisiyle yola çıkan Fransız aktivist Baptiste Andre, dün yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının, sınır dışı edilmelerine yönelik kendilerine sunulan belgeleri imzalamayı reddeden aktivistleri tehdit ettiğini söyledi. Aralarında Fransızların da bulunduğu aktivistlere yönelik bu tehditler hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Lemoine, "Madleen yelkenlisini kapsayan operasyonda 6 Fransız da yer aldı. Bu kişiler İsrail tarafından alıkonuldu. Tel Aviv'deki Başkonsolos, İsrail topraklarına girişlerinden itibaren ve alıkonuldukları süreç boyunca bu 6 vatandaşı görebildi." ifadelerini kullandı.

Söz konusu Fransız vatandaşlarının bir kısmının Fransa'ya döndüğünü, kalanlarının ise bugün ve yarın döneceğini bildiren Lemoine, şöyle devam etti:

"Tüm bunlar, İsrail'in yasa dışı girişlere ilişkin oluşturduğu yasal çerçeve kapsamında yapıldı. Bu konuda yorum yapamam. Çünkü bu, İsrail'in prosedürleriyle ilgili bir mesele. Size söyleyebileceğim tek şey, Fransız diplomatik birimlerinin İsrail'de tutuldukları süre boyunca bu 6 vatandaşın durumunu takip etmek üzere tamamen seferber olduğudur."

Fransız sözcü ayrıca, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in aşırıya kaçan açıklamalarını da daima kınadıklarını söyledi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulunda alınan karar sonrası İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, bu kararın ardından "güvenli yerde yeni bir uranyum zenginleştirme merkezi" kurulmasının kararlaştırıldığını belirtmişti.

İslami, "Diğer tarafın bu hukuk dışı, siyasi ve aşırı eylemine yanıt olarak İran, Allah'ın yardımıyla üçüncü zenginleştirme tesisini faaliyete alacak." demişti.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
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