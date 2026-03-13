Haberler

Macron, Irak'ta bir Fransız askerinin öldüğünü duyurdu

Güncelleme:
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak'ın Erbil kentinde Fransız askerlerine yönelik düzenlenen saldırıda bir askerin hayatını kaybettiğini doğruladı. Macron, saldırının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak'ın Erbil kenti yakınlarındaki saldırıda bölgedeki Fransız birliğinden bir askerin öldüğünü, askerlerden birkaçının yaralandığını bildirdi.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Fransız taburundan astsubay Arnaud Frion'un öldüğünü ve "askerlerinden birkaçının yaralandığını" belirtti.

"2015'ten beri DEAŞ'a karşı mücadele eden güçlerimize yönelik bu saldırı kabul edilemez." ifadesini kullanan Macron, Irak'taki askeri mevcudiyetlerinin bütünüyle terörle mücadele kapsamında olduğu ve bölgedeki savaşın bu tür saldırıları meşru gösteremeyeceğini vurguladı."

Kaynak: AA / Feyzullah Yarımbaş
