Fransa'daki Türk Diasporası 60. Yılını Kutladı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Fransa'nın Strazburg kentinde "Kuşaktan Kuşağa: Fransa'daki Türk Diasporasının 60. Yılı Programı"nı düzenledi.

Türkiye ile Fransa arasında 8 Nisan 1965'te imzalanan iş gücü anlaşmasının 60. yılı dolayısıyla Strazburg'da yapılan gala programına, YTB Başkanı Abdulhadi Turus, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer, Türkiye'nin Strazburg Başkonsolosu Murat Onart ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda, Uluslararası Dayanışma İçin Türk Derneği ATSİ ile ortak hazırlanan ve 15 parçadan oluşan fotoğraf ve gazete kupürleri sergisi yer aldı.

Sanatolia Kültür ve Sanat Vakfı Genel Sanat Yönetmeni Tamer Barış Ülger ve orkestrası da müzik ziyafeti sundu.

YTB Başkanı Abdulhadi Turus, programda yaptığı konuşmada, Fransa'daki Türk toplumunun 60 yılı aşan emek, fedakarlık ve başarı dolu yolculuğunu takdir etmek üzere bir araya geldiklerini belirtti.

Turus, bir zamanlar misafir işçi olarak bu topraklara gelenlerin "güçlü bir kimliğe ve köklü bir varlığa" dönüştüğünü vurgulayarak, "Türkiye Cumhuriyeti olarak, öz kimliğini koruyarak Fransa'ya katkı sunan, iki ülke arasında gönül köprüsü kuran tüm vatandaşlarımızla iftihar ediyoruz. Fransa'daki Türk toplumu karşılaştığı tüm zorluklara rağmen hayata tutunmayı bilen ve bugün kendi başarı hikayesini yazmış olan bir topluluktur." diye konuştu.

Artık Türklerin sadece çalışmak ve dönmek için Fransa'da olmadığını vurgulayan Turus, her iki ülkeye katkı sunan, kalbi Türkiye ile atan, aklıyla Fransa'da başarıdan başarıya koşan bir toplum olduğunu ifade etti.

Turus, Fransa'daki Türk toplumunun kendini sürekli geliştirdiğini ve yer aldığı her alana özgün katkılar sunduğunu dile getirdi.

Türklerin, Fransa'nın ekonomik, kültürel, bilimsel ve toplumsal hayatına kazandırdığı paha biçilmez değeri artırarak sürdüreceğini anımsatan Turus, Fransa'nın hemen hemen her kasabasında Türk kökenlilerin kurduğu bir dernek bulunduğunu, bu derneklerle Türk kültürünün, dilinin ve geleneklerinin yaşatılması için çaba sarf edildiğini kaydetti.

Turus, "Sivil toplum alanında başarısı ile birinci neslimizin mücadele azmi ve üretkenliğini daha da ileri noktalara taşıyan, sadece Fransa Türk toplumuna değil; Fransa'ya, Türkiye'ye ve hatta dünyadaki tüm mazlumlara destek olmaya devam eden Türk toplumu ile iftihar ettiğimizi belirtmek isterim." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Demirer ise "Bugün bir yolculuğun, bir dostluğun hikayesini hatırlamak için burada bulunuyoruz." dedi.

8 Nisan 1965 tarihli iş gücü anlaşması çerçevesinde Fransa'ya gelen Türklerin kısa sürede bu ülkede kök saldığını kaydeden Demirer, "Bugün 800 bin nüfusumuzla en büyük ikinci Türk diasporasına ev sahipliği yapan Fransa'daki Türk toplumu üretken ve çalışkan bir topluluktur." diye konuştu.

Fransa'ya göç eden birinci nesli temsilen Ali İşbaz, "Yaklaşık 50 yıl önce, 1978 yılında öğrenci vizemle geldiğim Fransa, benim için bir umut yolculuğuna dönüştü. Biraz çalışır, ülkeme dönerim diyordum, ama hayatın planı daha farklı oldu." dedi.

İşbaz, ilk çalıştığı fabrikada Fransızca konuşabilen ilk Türk olduğunu dile getirerek, aradan geçen yarım asrın ardından burada 4. ve 5. nesli görmenin kendisini duygulandırdığını ifade etti.

"Bugün burada, sizlere Türkçe hitap edebildiğim için çok mutluyum"

Fransa'da yaşayan dördüncü nesli temsilen Rabia Acer, "60 yıl önce dedelerimiz, ninelerimiz çalışmak için uzak ülkelere gittiler. Fransa da bu ülkelerden biriydi. Onlar burada çok çalıştılar, zorluklara katlandılar ama ailelerini, kültürlerini, Türkçeyi ve Türkiye'yi hiç unutmadılar." dedi.

Acer, onların sayesinde bugünkü neslin hem Türkiye'ye hem Fransa'ya bağlı olduğunu dile getirerek, "Her iki ülkemizi de çok seviyoruz, Türkçeyi de Fransızca kadar iyi konuşmak için gayret ediyoruz. Bugün burada, sizlere Türkçe hitap edebildiğim için çok mutluyum." diye konuştu.

YTB, Türkiye ve Fransa arasında imzalanan iş gücü anlaşmasının 60. yılına özel olarak 2025 yılı boyunca çeşitli kültürel, sanatsal, sportif ve akademik çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda, ilk etapta Strazburg şehrinde bir resepsiyon gerçekleştirildi.