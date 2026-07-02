Fransa'da bu yaz meydana gelen yangınlarda 8 bin 700 hektar alan yandı

Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Fransa'da, yaz sezonunda meydana gelen yangınlarda şu ana kadar 8 bin 700 hektar alanın yandığı bildirildi.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, sıcak havalar ve yangınlara ilişkin kabine toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Lecornu, sezon başından bu yana 7 bin yangın çıktığını ve birçoğunun oldukça şiddetli olduğunu belirtti.

Ayrıca bu yangınlarda 8 bin 700 hektar alanın kül olduğunu kaydeden Lecornu, dünden bu yana ise 1200 hektar alanın yandığını söyledi.

Lecornu, devam eden yangınlarla mücadele için dünden bu yana itfaiye ekipleri, askeri personel ve sivil gönüllüler dahil 2 bini aşkın kişinin seferber olduğunu vurguladı.

Ayrıca Lecornu, 10 yangından 9'unun insan faaliyetlerinden kaynaklandığına dikkati çekti.

Fransa'nın gelecek haftadan itibaren yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girmesi bekleniyor.

Ülkede haziran ortasından itibaren etkili olan ve yaklaşık 2 hafta süren aşırı sıcaklar nedeniyle hastanelerde yoğunluk yaşanmış, 90'dan fazla kişi boğularak hayatını kaybetmişti. Paris'te ise 26 Haziran'da yalnızca bir günde 109 kişi sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirmişti.