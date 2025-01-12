Fransa'da Tramvay Kazasında 68 Kişi Yaralandı

- Fransa'daki tramvay kazasında 68 kişi yaralandı

STRASBOURG - Fransa'nın Strasbourg şehrinde metro istasyonunda duran bir tramvaya bilinmeyen bir nedenle geriye doğru hareket etmeye başlayan başka bir tramvayın çarpması sonucu 68 kişi yaralandı.

Fransa'nın Strasbourg şehrindeki metro istasyonunda dün ilginç bir kaza meydana geldi. İstasyonda duran bir tramvaya bilinmeyen bir nedenle geriye doğru hareket etmeye başlayan başka bir tramvay çarptı. Valilik bugün yaptığı açıklamada, 68 kişinin yaralandığını belirtti. Yaklaşık 100 kişinin kazadan yara almadan kurtulduğu aktarıldı.

Kazanın nedenini belirlemek ve herhangi bir cezai sorumluluğu tespit etmek amacıyla soruşturma açılırken, savcı vekili Alexandre Chevrier, "Yapılan ilk soruşturma kasıtlı bir eylem olduğu hipotezini ortadan kaldırdı" dedi.

Strazburg taşımacılık şirketi müdürü Emmanuel Auneau, 2 sürücünün de yaralanmadığını ancak şoka girdiğini söyledi. İstasyondaki tramvay trafiğinin birkaç günlüğüne askıya alındığı belirtildi.