Üye Girişi
Haberler
İran'dan ABD ve İsrail'e yeraltı füze tesisiyle büyük gözdağı

2 ülke bayrağına basıp mesajı verdiler: Bu füzeler yakında patlayacak
Soruları sızdırmışlar! İstanbul'da 6 okuldaki ortak sınavlar yeniden yapılacak

Vahim iddia doğru çıktı! 6 okulda yeniden sınav yapılacak
Tekirdağ'da eşini ve kızını silahla öldüren baba intihar girişiminde bulundu

Lüks villada dehşet! Eşi ve kızını katledip kendi kafasına sıktı
DEM heyeti Figen Yüksekdağ ile görüştü! İşte ilk açıklama

DEM heyeti Figen Yüksekdağ ile görüştü! İşte ilk açıklama

Fransa'da Tramvay Kazasında 68 Kişi Yaralandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Strasbourg şehrindeki bir metro istasyonunda duran tramvaya çarpan diğer bir tramvay nedeniyle 68 kişi yaralandı. Kazanın nedeni hakkında soruşturma başlatıldı.

- Fransa'daki tramvay kazasında 68 kişi yaralandı

STRASBOURG - Fransa'nın Strasbourg şehrinde metro istasyonunda duran bir tramvaya bilinmeyen bir nedenle geriye doğru hareket etmeye başlayan başka bir tramvayın çarpması sonucu 68 kişi yaralandı.

Fransa'nın Strasbourg şehrindeki metro istasyonunda dün ilginç bir kaza meydana geldi. İstasyonda duran bir tramvaya bilinmeyen bir nedenle geriye doğru hareket etmeye başlayan başka bir tramvay çarptı. Valilik bugün yaptığı açıklamada, 68 kişinin yaralandığını belirtti. Yaklaşık 100 kişinin kazadan yara almadan kurtulduğu aktarıldı.

Kazanın nedenini belirlemek ve herhangi bir cezai sorumluluğu tespit etmek amacıyla soruşturma açılırken, savcı vekili Alexandre Chevrier, "Yapılan ilk soruşturma kasıtlı bir eylem olduğu hipotezini ortadan kaldırdı" dedi.

Strazburg taşımacılık şirketi müdürü Emmanuel Auneau, 2 sürücünün de yaralanmadığını ancak şoka girdiğini söyledi. İstasyondaki tramvay trafiğinin birkaç günlüğüne askıya alındığı belirtildi.

Fransa'da Tramvay Kazasında 68 Kişi Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
img

Erden Timur'dan Fenerbahçelileri kızdıracak Ali Koç sözleri
img

Yunus'tan Galatasaray'a şok yanıt
img

Fransa'daki cinsel saldırının şüphelisini Bursa'da tuttukları tetikçilere vurdurdular
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
HMPV virüsünün 'olağandışı' belirtisi ortaya çıktı

Yeni salgının 'olağandışı' belirtisi ortaya çıktı
Sebebi bu pozisyon: Trabzonspor'dan maçın ortasında hakeme olay tepki

Trabzonspor'dan maçın ortasında hakeme olay tepki
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye bir basamak geriledi

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye bir basamak geriledi
Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi

Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi
Ülkeyi küle çeviren yangını Çin'e ait İHA'lar mı çıkardı?

ABD'yi kim yaktı? Görüntüyü paylaşan herkes aynı iddiayı ortaya atıyor
Özel'den Erdoğan'a 'Kılıçdaroğlu' yanıtı: Onu tarihte görülmemiş şekilde perişan edeceğim

"Onu tarihte görülmemiş şekilde perişan edeceğim"

Son Dakika Haberleri

Los Angeles yangın söndü mü, ABD yangın devam ediyor mu? Lise ortak sınav soruları çalındı mı, Lise ortak sınav iptal mi oldu? 1 Milyon Mehmet öldü mü, neden öldü, mezarı nerede? 1 Milyon Mehmet gerçek ismi ne? Grevde ders işlenir mi? Öğretmenler grev mi yapıyor, öğretmenler neden grevde 2025? Hangi sendikalar grev yapacak 2025? Memurlar grev mi yapacak, hangi memurlar grevde? PSG St. Etienne CANLI İZLE şifresiz! Lig 1 PSG St. Etienne maçı ne zaman? Arsenal Manchester Utd CANLI İZLE şifresiz! FA Cup Arsenal Manchester Utd maçı ne zaman? Real Madrid Barcelona CANLI İZLE şifresiz! İspanya Süper Kupa Real Madrid Barcelona maçı ne zaman? Arda Güler oynuyor mu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.