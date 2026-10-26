Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fransa'da terör saldırısı sonrası 2 bin kişi Berge'nin görevden alınmasını istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'da 23 Ekim'de Yvelines ilinde 1 kişinin öldüğü ve 5 kişinin yaralandığı terör saldırısının ardından Change.org'da imza kampanyası başlatıldı. Kampanya, Bakan Aurore Berge'nin görevden alınmasını isterken şu ana kadar 2 bin kişinin desteğini aldı.

Fransa'da geçen hafta bir kişinin öldüğü ve 5 kişinin yaralandığı terör saldırısının ardından Cinsiyet Eşitliği ve Ayrımcılıkla Mücadeleden Sorumlu Bakanı Aurore Berge'nin görevden alınması çağrısıyla imza kampanyası başlatıldı.

Fransa'da 23 Ekim'de Yvelines ilinde düzenlenen terör saldırısının ardından, medya ve siyasetçilerin ülkedeki azınlıklar hakkında kullandığı dil tartışılıyor.

Change.org'da başlatılan imza kampanyasıyla, Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu'nun Berge'yi görevinden alması talep edildi.

Şu ana kadar 2 bin kişinin desteğini alan kampanyaya dair yapılan açıklamada, "Her türlü ayrımcılığa karşı mücadele, bu görevin üstesinden gelebilecek bir bakanı hak ediyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Berge'nin üstlendiği görevin ayrım gözetmeksizin tüm ayrımcılık mağdurlarının bakanı olmasını gerektirdiği vurgulanarak "İmzacı vatandaşlar olarak bu gerekliliğin artık yerine getirilmediği kanaatindeyiz." değerlendirmesine yer verildi.

Fransa'da 23 Ekim'de bir kişinin vatandaşlara ateş açması sonucu 1 kişinin öldüğü ve aralarında bir çocuğun da bulunduğu 5 kişinin yaralandığı hatırlatılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı (Emmanuel Macron) bu olayları ırkçı bir terör saldırısı olarak nitelendirdi ve terörle mücadele savcılığı ırkçı veya Müslüman karşıtı (islamofobi) saiklere ilişkin soruşturma yürütüyor. Mağdurları ve yakınlarını düşünüyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, saldırganın eyleme geçişinin özellikle televizyon kanallarında Müslümanları hedef gösteren konuşmaların normalleştirildiği bir iklimden ayırt edilemeyeceğinin altı çizilerek "Böyle bir bağlamda, Fransa'nın bu nefreti tereddüt etmeden tanımlayacak ve mücadele edecek bir bakana ihtiyacı var." ifadesi kullanıldı.

Berge'nin birçok defa "İslamofobi" (Müslüman karşıtlığı) kelimesinin kullanılmasına karşı çıktığının hatırlatıldığı açıklamada, "Bir nefret türünü adlandırmayı reddetmek, onu fark etmeyi ve ele almayı daha güç hale getiriyor." yorumuna yer verildi.

Açıklamada, Fransa'daki Müslümanların, diğer tüm vatandaşlar gibi korunmaya hakkı olduğu vurgulanarak, her türlü ayrımcılığa karşı aynı kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiği kaydedildi.

Berge'nin yakın zamanda sarf ettiği birçok sözün ciddi eleştirilere yol açtığına işaret edilen açıklamada, ayrımcılıkla mücadeleden sorumlu bir bakanın bu konularda hiçbir belirsizliğe yer bırakmaması gerektiği belirtildi.

Başkent Paris başta olmak üzere Strazburg ve Roubaix dahil farklı kentlerde geçen haftaki terör saldırısının mağdurları için ve ırkçılığa ve Müslüman karşıtlığına karşı gün içinde gösteriler düzenlenmesi bekleniyor.

Süreç

Yvelines ilinde, 23 Ekim'de bir kişi, bulunduğu araçtan etraftakilere ateş açmıştı.

Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında 12 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu 5 kişi ağır yaralanmıştı.

39 yaşındaki saldırgan Kevin T, olay yerinde gözaltına alınmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, saldırının ırkçı nitelikte bir terör saldırısı olduğunu duyurmuştu.

Şüpheli Kevin T. hakkındaki gözaltı kararı, psikolojik durumunun incelenmesi gerekçesiyle dün kaldırılmıştı. Kevin T, Paris Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki psikiyatri kliniğine nakledilmişti.

Kaynak: AA
Fon soruşturmasında Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer tutuklandı

Eski genel müdürden sonra yardımcısı da tutuklandı
Arda Güler'den Mourinho'ya olay müdahale! Yere düşüyordu

Arda'dan Mourinho'ya olay hareket! Yere düşüyordu
Meghan Markle’ın babası Thomas Markle hakkında soruşturma: Çocuklarımı korumak için uzak durdum

Yıllardır babasıyla görüşmüyordu: Meghan Markle nedenini açıkladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sevgilisinden ayrıldı, 15 gün sonra 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı

Sevgilisinden ayrıldı, 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı
Brezilya'da seçim bitti, kriz başladı: Sonuçları tanımıyorum

Seçim bitti, kriz başladı! Sandıkta kaybedince resti çekti
Mourinho'dan Barcelona taraftarını çıldırtan hareket

Koca adamın yaptığına bakın! Maçın önüne geçti
Şişli'de çatıdan düşen kadının son fotoğrafı ortaya çıktı! 2 kişi gözaltına alındı

Şişli'de sır ölüm! Son fotoğrafı ortaya çıktı
Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i şimdi ne iş yapıyor? Batuhan Karacakaya’nın yeni mesleği

Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i şimdilerde ne iş yapıyor? İşte yeni mesleği
Yozgat'ta 20 dönümlük tarla yarıldı! Derin çatlakların nedeni henüz bilinmiyor

20 dönümlük tarla yarıldı! Taş atınca 1-2 saniye düşüyor
Gençleşmek isterken hayatı kabusa döndü! Gözlerini kapatamıyor

248 bin liralık kabus! Gözlerini kapatamıyor