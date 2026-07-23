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Fransa yangın söndürme çalışmaları için askeri nakliye uçağını devreye sokacak

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Fransa, tarihinin en büyük yangın sezonunda 44 bin hektar alanın kül olduğunu açıkladı. Hükümet, yangın söndürme çalışmalarına destek için A400M askeri nakliye uçağını devreye sokacağını duyurdu. Yangınlar Gironde ve Var vilayetlerinde sürüyor, binlerce kişi tahliye edildi.

Tarihinin en büyük yangın sezonunu geçiren Fransa'da hükümet yangınlarla mücadele için A400M askeri nakliye uçağının devreye sokulacağını bildirdi.

Fransa hükümet sözcüsü Maud Bregeon, BFMTV-RMC yayınında ülkenin farklı noktalarında devam eden yangınlarla ilgili değerlendirmede bulundu.

Fransa'nın "olağanüstü uzun" bir yangın sezonu ile karşı karşıya olduğunu belirten Bregeon, bugün itibarıyla yıl başından bu yana ülke genelinde 44 bin hektar alanın küllere teslim olduğunu açıkladı.

Bregeon, taşıma kapasitesi ile bilinen A400M askeri nakliye uçağının da yangın söndürme çalışmalarına destek vermek üzere harekete geçirileceğini söyledi.

Sözcü Bregeon, askeri nakliye uçağının birkaç gün içinde yangın çalışmalarına uygun hale getirileceğini ve ay sonuna kadar söndürme faaliyetlerine yardımcı olacağını kaydetti.

Yangınlar devam ediyor

Ülkenin güneybatısındaki Gironde vilayetindeki Arcachon'da dün başlayan yangınlarda 2 bin hektar alan yok oldu. Ayrıca vilayete bağlı Lege-Cap-Ferret kentinde de 7 bini kampçı olmak üzere 12 bin kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.

Vilayette vatandaşlara zorunlu olmadıkça yangından etkilenen Saumos, Le Porge ve Lege-Cap-Ferret kentlerine gitmemeleri uyarısı yapıldı.

Gironde'de 106, D3, D107, D106E5, D106E3 ve D5E4 yolları da trafiğe kapatıldı.

Fransa'nın güneydoğusundaki Var vilayetinde de rüzgarın ve hava koşullarının etkisiyle hızla yayılan yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Var'ın Ponteves kentindeki kamp alanında 2 gündür devam eden yangında 2 bin 500 hektar yandı.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
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