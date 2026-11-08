Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fransa'da Sarı Yelekliler'in iki tanınan ismi Paris'te gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'da Sarı Yelekliler hareketinin koordinasyon üyesi ve sözcüsü olan tanınan 2 ismi, başkent Paris'te gözaltına alındı. Avukatları, müvekkillerinin yasaklanan bir gösteriyi düzenlemekle suçlandığını ancak eylem alanındayken gözaltına alınmadıklarını belirtti.

Fransa'da Sarı Yelekliler hareketinin tanınan 2 ismi başkent Paris'te gözaltına alındı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Sarı Yelekliler hareketinin koordinasyon üyesi Benjamin Ball ile sözcüsü Azelma Sigaux, Paris'te gözaltına alındı.

Sigaux ve Ball'ın avukatı David Libeskind, müvekkillerinin yasaklanan bir gösteriyi düzenlemekle suçlandığını ancak eylem alanındayken gözaltına alınmadıklarını belirtti.

Libeskind, müvekkillerinin "sivil itaatsizlik çağrılarının medyada geniş yer bulduğunu" ve gözaltına alınacaklarını öngördüklerini kaydetti.

Sarı Yelekliler hareketinin koordinasyonu, sendikaların Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği gösteri yerine Concorde Meydanı'nda eylem yapılması çağrısında bulunmuştu.

Paris Emniyet Müdürlüğünün Concorde Meydanı'ndaki gösteriyi yasaklamasına rağmen, Ball ve Sigaux dahil bir grup eylemci hayat pahalılığını protesto etmek için burada toplanmıştı.

Eylemcileri çembere alan polis, daha sonra izinsiz gösteriye katıldıkları gerekçesiyle her birine 135 avro para cezası vermişti.

Sarı Yelekliler ve farklı sendikaların çağrısıyla Paris'in yanı sıra Lille, Lyon ve Nantes dahil çok sayıda kentte sokağa çıkan göstericilere polis biber gazı, cop ve tazyikli suyla müdahalede bulunmuştu.

Fransa İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülke genelindeki gösterilere 146 bin kişi katılırken, bu gösterilerde 360 kişi gözaltına alınmıştı.

Sendikalar ise katılımcı sayısını 250 bin olarak açıklamıştı.

Kaynak: AA
Bu haber 86 sitede yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'in daveti üzerine yarın Karabağ'ı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor! Tarih belli oldu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Estetik iddialarıyla anılan Ebru Gündeş'in yeni hali ortaya çıktı

Ünlü şarkıcının son halini görenler gözlerine inanamadı
7 yılda başardıkları şaşırttı! Öğretmenliği bırakıp öyle bir işe girdi ki...

7 yılda başardı! Öğretmenliği bırakıp öyle bir işe girdi ki...
Restoranda yediği salata ve makarnaya ödediği hesap, ünlü bilim insanını isyan ettirdi30

Salata ve makarna için ödediği hesap isyan ettirdi

Ronaldo'ya önce ceza, şimdi ödül! Federasyondan sürpriz karar

Böyle çekip gitmişti, önce ceza şimdi ödül verilecek

Maltepe'de erkek kuaförüne silahlı saldırı! İçeri girip ateş açtı

Traş keyfi kanlı bitti: Üzerlerine kurşun yağdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü! İşte gündemdeki konular
Eşi hakkında tedbir talep edilen eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, BTK'daki görevinden alındı

Eşi için tedbir talep edilen eski bakan yardımcısı görevden alındı