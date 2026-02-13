Fransa'da 2018'deki sarı yelekliler eylemlerinde şiddet uygulayan 9 polis için ertelenmiş hapis cezası istendi

Fransa'nın başkenti Paris'te 2018'deki sarı yelekliler eylemleri sırasında bir fast food zincirinde göstericilere şiddet uygulayan 9 polis hakkında 6 ila 20 ay ertelenmiş hapis cezası istendi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Fransız kamu yayıncısı France Televisions'un eylemlerden yaklaşık 7 yıl sonra polislerin göstericilere şiddet uyguladığı anlara ait görüntüleri yayınlamasının ardından 9 Şubat'ta Paris Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan dava sürüyor.

Savcılık, eylemcilere şiddet uygulayan 9 polis hakkında 6 ila 20 ay ertelenmiş hapis cezası talep etti.

Davaya bakan savcı Manon Dubarry, kolluk kuvvetlerinin kamusal düzeni sağlamak adına güç kullanımlarının "gerekli ve orantılı" olması gerektiğini belirtti.

France Televisions 7 Şubat'ta başkent Paris'teki fast food zincirine ait dükkanın 2018'de sarı yelekliler eylemlerinde polisin göstericilere şiddet uyguladığına ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarını yayınlamıştı.

Kamera görüntülerinde, polislerin yerde uzanan sarı yeleklilere copla vurduğu ve tekme attığı anlar yer almıştı.

Sarı yelekliler hareketi

Fransa'da akaryakıt zamlarına tepki olarak sarı yelekliler hareketi 17 Kasım 2018'de başlamıştı.

Ülkedeki zorlu ekonomik şartlara karşı da eylemler yapan sarı yelekliler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarına ve tartışmalı emeklilik reformuna karşı da tavır almıştı.

Paris'te yüz binlerce kişinin katılımıyla başlayan sarı yelekliler eylemleri, ağır polis şiddetine sahne olmuştu.

Gösteriler kapsamında polis şiddeti nedeniyle yüzlerce kişi yaralanırken çok sayıda kişi el ve göz gibi önemli uzuvlarını kaybetmişti. Eylemler kapsamında 11 kişi yaşamını yitirmişti.