Fransa'da Polis Şiddeti: Sokak Ortasında Genç Bir Gence Tokat ve Tükürme Olayı

Fransa'da polisin sokak ortasında bir gence tokat atıp yüzüne tükürmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Aly Diouara, dün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, polislerin bir genci kontrol ettiği anlara ait görüntüleri paylaştı.

Diouara, Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez'in hesabını etiketleyerek, "Mahallede bir aile annesi tarafından kayda alınan bu sahne, geçen hafta sonu Saint-Denis'de yaşandı. Burada bir 'polisin' nadir görülen bir şiddetle bir (Arap) gencin yüzüne tokat atıp ardından tükürdüğünü görüyoruz. Dayanılmaz." açıklamasını yaptı.

Görüntülerde, bir polisin sokak ortasında bir gence tokat atıp ardından yüzüne tükürdüğü ve gencin memura herhangi bir karşılık vermediği görülüyor.

Fransız BFMTV kanalının haberine göre, Paris'in banliyösü Saint-Denis kentinde 28 Ağustos'ta yaşanan olayla ilgili Bobigny Savcılığı, "kamu yetkisine sahip kişi tarafından işlenen şiddet" gerekçesiyle soruşturma başlattı.