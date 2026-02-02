Haberler

Fransa'da iki paraşütçü inşaat halindeki kulenin tepesinden atladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Paris'in 15. bölgesindeki inşaat halindeki kulenin tepe noktasından iki paraşütçünün yasa dışı atlayışı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Olayın ardından paraşütçüler hakkında şikayette bulunuldu.

Fransa'da iki paraşütçünün inşaat halindeki kulenin tepesinden yasa dışı atlayışı sosyal medyada gündem oldu.

İki paraşütçünün Paris'in 15. bölgesinde bulunan inşaat halinde bulunan, metrelerce yükseklikteki kulenin tepesinden atladığı görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Ulusal basının polis kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, olay 31 Ocak'ta öğle saatlerinde Paris'in 15. bölgesinde yaklaşık 200 metre yüksekliğindeki kulede meydana geldi. İki paraşütçü kuleden atladıktan sonra yaya olarak olay yerinden kaçmayı başardı.

Kulenin inşaat projesini yürüten şirket yasa dışı atlayışlarının ardından paraşütçüler hakkında şikayette bulundu.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı 2. Lig'e transfer oluyor

Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı 2. Lig'e transfer oluyor
Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı

Epstein'dan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'a olay mesaj
Kanalizasyondan gelen sesi duyunca bir an bile düşünmeyip atladı

Kanalizasyondan gelen sesi duyunca hemen soyunup içine atladı
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih

Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İslam Memiş tarih verdi
Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı 2. Lig'e transfer oluyor

Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı 2. Lig'e transfer oluyor
19 yaşındaki Efe Korkut Athletic Bilbao tarihine geçti

19 yaşında İspanyol devinin tarihine geçti
Görüntü Türkiye'nin bir ucundan! Çöp kutusunun kapağını açınca...

Görüntü Türkiye'nin bir ucundan! Çöp kutusunun kapağını açınca...