Haberler

Fransa'da yıl başından bu yana 42 bin hektardan fazla alan yandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'da orman yangınları erken başladı; yılbaşından bu yana 42 bin hektar (yaklaşık 4 Paris) alan yandı. 2022 rekoru aşıldı, yangın riski sürüyor.

Orman yangınlarının bu yıl erken başladığı Fransa'da, yıl başından bu yana yaklaşık 4 Paris büyüklüğünde alan yandı.

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi (EFFIS) verilerine göre, Fransa'da bu sezon çıkan orman yangınlarında, daha önce Temmuz 2022'de kaydedilen rekor aşıldı.

Geçmiş yıllara kıyasla yangın sezonunun erken başladığı ülkede, ocak ayından bu yana 42 bin hektardan fazla alan kül oldu. Bu alanın Paris'in yaklaşık 4 katı büyüklüğüne denk geldiği belirtildi.

Söz konusu rakamın, 2025 yılının tamamında yanan alan miktarını da geride bıraktığı kaydedildi.

Fransa'da şimdiye kadarki en büyük orman yangınları 2022'de yaşanmış, o yıl toplam 66 bin 300 hektar alan yanmıştı.

Haziran ve temmuz aylarında rekor sıcaklıkların görüldüğü ülkede, hava koşulları nedeniyle orman yangını riskinin yüksek seyretmeye devam ettiği bildirildi.

Ülkenin güneydoğusu ile batısındaki bazı illerde ve Korsika Adası'nda çıkan yangınları söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
Haberler.com Özel: Özgür Özel'in yeni parti ilanına Gürsel Tekin'den ilk yorum

Özgür Özel'in yeni parti ilanına Kılıçdaroğlu cephesinden ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TYT şampiyonu Abdullah hedefini açıkladı: Babasının izinden gidecek

TYT şampiyonu Abdullah hedefini açıkladı: Babasının izinden gidecek
Eser ve Berfu Yenenler çiftini yıkan haber

Herkesten gizliyorlardı! Yenenler çiftini yıkan haber

Geri sayım başladı! 30 milyon Euro'luk transfer

İkna olundu ve geri sayım başladı! 30 milyon Euro'luk dev transfer
Arı sokması felaketi getirdi: Akaryakıt istasyonuna böyle daldı

Arı sokması felaketi getirdi: Akaryakıt istasyonuna böyle daldı
Temizlik için gittiği dairenin penceresinden düştü

İşte böyle zordur helalinden ekmek parası kazanmak!

Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber

Kritik maça günler kala Beşiktaş'ı yıkan haber! Yıldız isim sakatlandı
Van Gölü Havzası’nın sürdürülebilir geleceği için önemli adım

Van Gölü Havzası’nın sürdürülebilir geleceği için önemli adım