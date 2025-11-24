Haberler

Fransa'da Ordu Güçlendirmesi için Bütçe Oylaması Yapılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, ülkenin savunma politikasına yönelik önemli bir bütçe görüşmesini duyurdu. 2026 bütçe teklifi çerçevesinde Ulusal Meclis ve Senato'da ordu güçlendirmesi için oylama yapılacak.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, bütçe görüşmeleri kapsamında Parlamentonun her iki kanadında "ordunun güçlendirilmesine" ilişkin oylama yapılacağını duyurdu.

Lecornu, Başbakanlık ofisinde düzenlediği basın toplantısında, Parlamentodaki 2026 bütçe teklifi görüşmelerini değerlendirdi.

Kendisini endişelendiren meselelerin başında güvenlik konusunun geldiğini dile getiren Lecornu, bütçe görüşmeleri kapsamında gelecek günlerde Ulusal Meclis ve Senato'da ülkenin savunma politikasına ve "ordunun güçlendirilmesine" ilişkin bir oylama yapılacağını belirtti.

Parlamentonun alt kanadı Ulusal Meclisin geçen hafta 2026 bütçe teklifinin gelirlere ilişkin kısmını reddettiğini hatırlatan Lecornu, "Bazı partiler, bazı cumhurbaşkanı seçimi adayları, esasen uzlaşmanın seçim stratejileriyle uyuşmadığı kanaatinde." dedi.

Sebastien Lecornu, tüm parlamenterlerden 2026 bütçe teklifini ciddiyetle ele almasını istediğini vurgulayarak, "Ulusal Meclis bir tiyatro (salonu) değil, bütçe bir sahne arka plan dekoru değil." diye konuştu.

Fransa'da orduda gönüllülüğe dayalı yeni bir uygulama gelebilir

Ulusal basındaki haberlere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gelecek günlerde ordu için gönüllülüğe dayalı yeni bir uygulama açıklaması bekleniyor.

Henüz detayları netlik kazanmayan uygulama kapsamında öngörülen farklı senaryolarda, 2030'a kadar 10 bin, 2035'e kadar ise 50 bin gencin orduya gönüllü olarak katılması hedefleniyor.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, 1996'da televizyonda yaptığı açıklamada, Fransa'nın profesyonel bir orduya geçiş yapacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama

Forma giyebilecek mi? Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü

İlahi adalet! Tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Okan Buruk'tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama

Forma giyebilecek mi? Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Union Saint-Gilloise'dan Galatasaray ve Fenerbahçe kıyası: Atmosfer daha çılgın

G.Saray ve Fenerbahçe'yi kıyasladılar: Atmosferleri daha çılgın
Hakemden maç esnasında hayat kurtaran müdahale

Hakemden maç esnasında hayat kurtaran müdahale
Hande Erçel'e sette doğum günü sürprizi

Şaşkınlığı yüzüne yansıdı! Sette sürpriz doğum günü pastası
Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti, nüfus rakamları haklı çıkardı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti, rakamlar haklı çıkardı
Koli basili uyarılarını umursamayan kadın telefonu için nehre girdi

Koli basilini umursamadı, telefonu için nehre girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.