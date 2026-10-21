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Fransa'da Orange mobil ağındaki kesinti saatlerdir sürüyor, aboneler arama yapamıyor

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Fransa'da Orange'ın mobil ağındaki kesinti saatlerdir sürüyor; aboneler arama yapamıyor, SMS gönderemiyor ve mobil internete erişemiyor. Şirket, ekiplerin şebekeyi yeniden işler hale getirmek için çalıştığını belirtip Wi-Fi önerdi ve özür diledi; nedenini açıklamadı.

Fransa'da telefon operatörü Orange'ın mobil ağında kesinti yaşandığı bildirildi.

Orange'ın, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Şu anda Orange mobil ağında kesintiler yaşıyor olabilirsiniz. Ekiplerimiz, şebekeyi en kısa sürede yeniden işler hale getirmek için tam kadro çalışıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, internet erişiminin sürdürülebilmesi için Wi-Fi bağlantısının kullanılması tavsiye edilirken, "Bu rahatsızlıktan ötürü özür dileriz." denildi.

Orange'ın mobil ağındaki sorun saatlerdir devam ediyor. Bu durum nedeniyle operatörün müşterileri arama yapamıyor, SMS gönderemiyor ve mobil internet erişiminden yararlanamıyor.

Orange, mobil ağında yaşanan sorunun nedeni hakkında ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

Kaynak: AA
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