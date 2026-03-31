Fransa'da öğretmenler, 2026 kontenjanlarının azaltılmasına karşı greve gidecek

Fransa'da öğretmenler, hükümetin 2026 yılı için planladığı kontenjan azaltma kararına karşı greve gitmeye hazırlanıyor. Sendikaların çağrısıyla yapılan eylemlerde, katılımın yüzde 30 civarında olması bekleniyor.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, FSU, UNSA, CFDT ve CGT sendikalarının çağrısı ile öğretmenler hükümetin kontenjan azaltma kararına karşı harekete geçecek.

Öğretmenlerin Gironde, Aude, Yvelines departmanlarının yanı sıra başkent Paris'te de hükümetin 2026 yılı kontenjanlarını 4 bin kişi azaltmasını protesto için greve gitmesi planlanıyor.

Sendikalar, hafta boyu sürecek eylemlere katılımın yüzde 30 civarında olacağını tahmin ediyor.

Eğitim Bakanı Edouard Geffray, kontenjanları azaltma kararına "demografik düşüşü" gerekçe gösterirken, sendikalar bunun eğitime ayrılan kaynakların azaltılması için bir "bahane" olarak kullanıldığını savunuyor.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
Manisa'da aile katliamı! Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü

Aile katliamı! Eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Genç kadını öldüresiye dövüp tecavüz etti

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü
Ameliyat hatası hayatına mal oluyordu! Aslı Bekiroğlu: Ölümden döndüm

Ünlü oyuncu başına gelenleri tüm detaylarıyla ilk kez anlattı
Trump'ın polisini bayıltana kadar dövdüler

Nefret büyüyor! Trump'ın prensini bayılana kadar dövdüler
Mardin'de dikkat çeken hareketlilik! NATO konvoyu böyle görüntülendi

Savaş sürerken Mardin'de dikkat çeken hareketlilik
Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Genç kadını öldüresiye dövüp tecavüz etti

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü
Bertuğ Yıldırım ve eşinden ilk paylaşım geldi

Yeni çiftimizden ilk paylaşım geldi
Özel'den gece yarısı kritik hamle! Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nu takipten çıktı

Özel'den gece yarısı çok konuşulacak sosyal medya hamlesi