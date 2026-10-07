Fransa'da öğrenci eylemlerinde gözaltına alınanların sayısı 6 bin 500'ü aştı

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Fransa'da öğrenciler, eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle farklı kentlerde eylemlerini sürdürüyor.

Fransa'nın başkenti Paris'in yanı sıra Strazburg, Saint-Nazaire, Montreuil ve Aix-en-Provence gibi farklı kentlerde öğrencilerin lise ve üniversite önlerindeki eylemleri sürüyor.

Liselilerin eylemlerine üniversite öğrencileri de destek verirken, başkentin önde gelen yükseköğretim okullarından Sciences Po Paris ve Inalco öğrencileri de eylemlere katıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Sciences Po Paris öğrencileri okulun bulunduğu sokakta çöp kovaları, demir çubuklar ve pankartlarla barikat kurarak okul binasına girişleri engelledi.

Bir grup öğrenci okulun önünde otururken, polis destek için gelen diğer eylemcilerin grubun yanına gitmesini engelledi.

Desteğe gelen eylemciler, polislerin başlarının üzerinden öğrencilerin yemesi için sandviç ve meyveler fırlattı.

Fransa'nın ulusal marşı La Marseillaise'i okuyan öğrenciler, "Baskıya uğrayan liselilerle dayanışma" sloganları attı.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinin milletvekilleri Gabrielle Cathala, Antoine Leaument ve Thomas Portes, eylemin düzenlendiği alana gitti.

Saint-Nazaire kentinde yaklaşık 150 öğrenci, Aristide-Briand Lisesi önünde toplandı. Eylemciler, lisenin önünde farklı cisimleri ateşe verdi.

Ardından Pierre de Coubertin bulvarına gelen eylemciler, polisin biber gazıyla müdahalesi sonucu bölgeden uzaklaştı.

Fransa'da liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 17 Eylül'de başlattığı eylemler, ülkenin farklı kentlerine yayılarak büyümüştü.

Eylemlerin başından bu yana gözaltına alınanların sayısı 6 bin 500'ü aştı.

Ayrıca eylemlerde, aralarında lise öğrencileri, eğitim personeli ve kolluk kuvvetlerinin bulunduğu 1000'den fazla kişi yaralandı.

Kaynak: AA