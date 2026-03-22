Fransa'da Müslümanlara ait 9 mezar tahrip edildi

Fransa'nın Haute-Loire kentindeki Müslüman mezarlığında 9 mezar tahrip edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve mezarların bir hafta önce hasar gördüğü belirlendi.

Fransa'nın Haute-Loire vilayetinde Müslümanlara ait 9 mezara verilen hasarla ilgili soruşturma açıldı.

Le Parisien gazetesinin haberine göre, Haute-Loire vilayetine bağlı Puy-en-Velay kentindeki mezarlıkta Müslümanlara ayrılan alanda 9 mezar tahrip edildi.

Bir emniyet kaynağına göre, dün babasının mezarını ziyaret eden bir kişi, babasının adının yazılı olduğu tahta levhanın tahrip edildiğini fark etti.

Aynı kişi, Müslümanlara ayrılan alanda toplam 9 mezara aynı şekilde hasar verildiğini görünce, olayı emniyete bildirerek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken ilk incelemelerde mezarların bir hafta önce tahrip edildiği tespit edildi.

Mezarların sahiplerinin kimliklerinin tespit edilmesi için araştırmalar devam ediyor.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
