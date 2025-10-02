Fransa'da Müslüman Genç Aboubakar Cisse'nin Annesi Adalet İstiyor

Fransa'da camide bıçaklanarak öldürülen Müslüman genç Aboubakar Cisse'nin annesi Fatoumata Diagouraga ve kuzeni Yoro Cisse, adaletin yerini bulmasını ve failin hapse gönderilmesini istediğini belirtti.

Fransa'nın Gard vilayetindeki La Grand-Combe kasabasında bulunan Hatice Camisi'nde 25 Nisan'da baş şüpheli Olivier H, Cisse'den namaz kılmayı öğrenmek için yardım istedi. Cemaatte örnek kişiliği ve özverisiyle tanınan Aboubakar Cisse, bu teklifi kabul etti.

Olivier H, Müslüman genci secdeye gittiği anda yaklaşık 50 kez bıçakladığı anları kayda alarak bunları sosyal paylaşım sitesinde yayımladı.

Saldırının ardından kaçan ve 27 Nisan'da İtalya'nın Pistoia şehrindeki polis karakoluna teslim olan Olivier H, Fransa'ya iadesini kabul etti.

Olivier H, "ırk veya dine dayalı kasten adam öldürme" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında 9 Mayıs'ta tutuklandı.

Ardından Olivier H, 20 Haziran'da ülkenin güneyindeki Doğu Pireneler vilayetinde bulunan psikiyatri merkezine gönderildi.

Yoro Cisse ve Fransa'ya kısa süreliğine gelen gencin annesi Diagouraga, Fransız yargısından beklentilerini AA muhabirine anlattı.

"Serbest bırakılırsa benim oğluma yaptığını başkasına da yapabilir"

Diagouraga, Fransa'ya geldiğinde oğlunun öldürüldüğü Hatice Camisi'ni ziyaret ettiklerini söyledi.

Camide çok saygın bir şekilde ağırlandıklarını dile getiren Diagouraga, "Bizi destekleyen ve bizi ağırlayan herkese teşekkür ederim." dedi.

Diagouraga, oğlunun hayatını kaybettiğini telefonda amcasından öğrendiğini söyleyerek şöyle devam etti:

"Amcası beni aradı. Önce dua etti, Allah'la ilgili konuştu. Bana söylemeden önce kalbimi yumuşattı. 'Oğlun öldü. Onu Allah verdi, Allah geri aldı. Kabul etmek gerekir.' dedi. Ben de 'Elhamdülillah. Aboubakar'ı Allah verdi, Allah geri aldı.' dedim."

Oğlunu öldüren kişinin başkasına da zarar vermemesi için hapse gönderilmesini isteyen Diagouraga, baş şüpheli Olivier H hakkında "Eğer serbest bırakılırsa benim oğluma yaptığını başkasına da yapabilir." değerlendirmesini yaptı.

Diagouraga, oğlunun dosyasına bakan avukatların Olivier H'nin hasta olduğu yönündeki görüşü kabul etmediğini aktardı.

Öte yandan Diagouraga, Aboubakar'ın Fransa'ya gelene kadar medresede okuduğunu söyledi.

Aboubakar'ın ülkesi Mali'de düzenlenen cenaze törenine ciddi katılım olduğunu vurgulayan anne Diagouraga, "Daha önce ölen bir kişi için beş kez cenaze namazı kılındığını görmedim. Allah'a şükürler olsun. İnanılmazdı." diye konuştu.

Diagouraga, hayatı boyunca Aboubakar'ın öldürüldüğü Hatice Camisi'nde dua etme imkanının olmasını istediğini dile getirdi.

"Adaletin yerini bulmasını istiyoruz"

Yoro Cisse, hastane raporlarının Olivier H'nin psikolojik sorunu olduğunu öne sürdüğünü aktararak henüz yargının bu konuda bir hüküm vermediğini kaydetti.

Avukatların, psikologların raporlardaki beyanlarının doğru olmadığını göstermek için çalıştığını anlatan Yoro Cisse, "Olivier H'nin akli dengesinin yerinde olmadığı" yönündeki beyanlara inanmadıklarını vurguladı.

Yoro Cisse, "Deli olan biri, onun yaptığı her şeyi organize edemez; birini öldürmek, görüntü çekmek, dinine ve Allah'a küfür etmek ve ardından organize edip, Fransa'dan çıkıp İtalya'ya gitmek, saç modelini değiştirmek. Bunların hepsini organize etmek ve ardından gidip itirafçı olmak. Bunların hepsi, her şeyin farkında olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla biz buna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Aboubakar'ın ölümü nedeniyle sonsuz bir acı hissettiklerini ve kaybettikleri kuzeninin yerinin asla dolmayacağını belirten Yoro Cisse, "Adaletin yerini bulmasını istiyoruz." dedi.

Yoro Cisse, kuzeninin dini nedeniyle öldürüldüğünü ve bunun Müslüman karşıtı (İslamofobik) bir vaka olduğunu söyleyerek şüpheli Olivier H hakkında "Müslümanları sevmiyor. Onu öldürdü. Biz tek olmadığını, tek başına hareket etmediğini, suç ortakları olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzen Yoro Cisse, şüphelinin camiye girip çıktığı ve telefonla mesajlaştığı anların Hatice Camisi'nin kamera kayıtlarına yansıdığına işaret etti.