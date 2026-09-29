Fransa'da mahkeme, aşırı sağcı liste usulsüzlüğüyle 2 belediye seçimini iptal etti.

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Fransa'da mahkeme, aşırı sağcı partilerin ortak aday listesinde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle Rhone vilayetine bağlı 2 belediyede mart ayında yapılan yerel seçimleri iptal etti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Lyon İdari Mahkemesi, Rhone vilayetine bağlı Vénissieux ve Vaulx-en-Velin'de belediye meclisi üyelerinin seçildiği ve aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin kazandığı seçimlerin, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) ve Cumhuriyet için Sağ Birlik (UDR) partilerinin ortak aday listesinde usulsüzlük tespit edildiği için iptal edilmesine karar verdi.

Mahkeme ayrıca Vénissieux'deki seçimlerde aşırı sağcıların adayının 2 yıl süreyle seçilmekten men edilmesine hükmetti.

LFI partili belediye başkanları ise mahkemenin kararına tepki göstererek Danıştaya gideceklerini açıkladı.

LFI Parti Koordinatörü Manuel Bompard, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, mahkemenin kararını "haksız ve skandal" olarak niteledi. Mahkemenin bu kararının "seçim hırsızlarını ödüllendirerek seçim kurallarına tamamen uygun şekilde kazananları cezalandırdığı" değerlendirmesinde bulundu.

LFI'nin 2027 cumhurbaşkanı seçimindeki adayı Jean-Luc Melenchon ise X paylaşımında, Rhone Valiliğinin aşırı sağcıların listesini "bahane ederek" LFI belediyelerine "darbe yaptığı" yorumunu yaptı.

Kaynak: AA