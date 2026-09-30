Fransa'da liseli eylemlerinde 400'den fazla gözaltı yapıldı, 48 polis yaralandı

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Fransa'da liselilerin daha iyi eğitim koşulları için düzenlediği ve yer yer şiddet olaylarının yaşandığı eylemlerde 400'den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İçişleri Bakanı Laurent Nunez, BFMTV'de katıldığı yayında başkent Paris çevresinde yoğunlaşan dünkü eylemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özellikle Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde olmak üzere liseleri kuşatma eylemlerinde yaşanan şiddet olaylarına tepki gösteren Nunez, bu eylemlere polis müdahalesinin "orantılı" olduğunu savundu.

Nunez, eylemlerde çoğunluğu 18 yaş altı gençler olmak üzere 400'den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Gözaltıların maddi hasara yol açan ve vandallık girişiminde bulan eylemcilere yönelik olduğunu ve olaylarda 48 polisin de yaralandığını belirten Nunez kaç öğrencinin yaralandığına ilişkin bilgi vermedi.

Fransa Eğitim Bakanlığı dünkü eylemlerden 338 okulun etkilendiğini, bunların 46'sında kuşatma girişimleri olduğunu açıklamıştı.

Fransa'da liseliler eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle yaklaşık 10 gündür eylemlerini sürdürken, başkent Paris çevresindeki özellikle Lille, Saint-Denis, Rennes, Venissieux kentlerindeki eylemler dün şiddetlenmişti.

Eylemlerde bazı okul çevrelerinde çöpler ateşe verilmiş, güvenlik güçleri ile eylemciler arasında yer yer arbede yaşanmıştı.

Kaynak: AA