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Kongo'dan Fransa'ya Dönen Doktorda Ebola Virüsü Tespit Edildi

Kongo'dan Fransa'ya Dönen Doktorda Ebola Virüsü Tespit Edildi
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Fransa, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden dönen bir doktorda ülke sınırları içinde ilk teyitli Ebola vakasını bildirdi.

PARİS, 24 Haziran (Xinhua) -- Fransa, ülke sınırları içinde tespit edilen ilk teyitli Ebola vakasını bildirdi.

Fransa'da yayın yapan Le Parisien gazetesinin Fransa Sağlık Bakanlığı'na dayandırdığı çarşamba günkü haberine göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ebola salgınından etkilenen bir bölgesinden kısa süre önce ülkeye dönen bir doktorun test sonuçları pozitif çıktı.

Kaynak: Xinhua
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