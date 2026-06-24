Kongo'dan Fransa'ya Dönen Doktorda Ebola Virüsü Tespit Edildi

PARİS, 24 Haziran (Xinhua) -- Fransa, ülke sınırları içinde tespit edilen ilk teyitli Ebola vakasını bildirdi.

Fransa'da yayın yapan Le Parisien gazetesinin Fransa Sağlık Bakanlığı'na dayandırdığı çarşamba günkü haberine göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ebola salgınından etkilenen bir bölgesinden kısa süre önce ülkeye dönen bir doktorun test sonuçları pozitif çıktı.

Kaynak: Xinhua