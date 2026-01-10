Haberler

Fransa'da hükümetin düşmesi ihtimaline karşı erken genel seçim hazırlığı talimatı

Güncelleme:
Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, hükümetin düşmesi halinde erken genel seçim ihtimaline hazırlanmak için İçişleri Bakanı'na talimat verdi. Belediye seçimleriyle birlikte erken genel seçim düzenlenmesi olasılığı bulunuyor.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, hükümetin düşmesi halinde, erken genel seçim ihtimaline hazırlanması için İçişleri Bakanı Laurent Nunez'e talimat verdi.

Fransa'da 15-22 Mart tarihlerinde yapılacak belediye seçimleriyle aynı zamanda, erken genel seçimlerin de düzenlenmesi ihtimali doğdu.

Kamu yayıncısı Franceinfo'nun haberine göre, iktidar kanadından ismi belirtilmeyen bir kaynak, Lecornu'nun Nunez'e belediye seçimleriyle aynı tarihte olası bir genel seçime hazırlık yapması için talimat verdi.

Aynı kaynak, muhalefetin sunduğu gensoru önergeleri nedeniyle hükümetin düşmesi durumunda Ulusal Meclis'in feshedileceğini belirtti.

Muhalefet kanadından Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi ve Ulusal Birlik (RN) partisi, Lecornu hükümetine karşı Ulusal Meclis'e gensoru önergesi sunmuştu.

Söz konusu gensoru önergelerinin gelecek hafta Meclis Genel Kurulu'nda oylamaya sunulması bekleniyor.

LFI Grup Başkanvekili Mathilde Panot, dün, Fransa'nın uluslararası arenada küçük düşürüldüğünü ve Lecornu ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görevlerinden ayrılması gerektiğini savunmuştu.

Fransa'da son yıllarda hükümet istikrarsızlığı yaşanırken eski Başbakan Michel Barnier'nin hükümeti 4 Aralık 2024'te, eski Başbakan François Bayrou'nun hükümeti ise 8 Eylül 2025'te düşmüştü.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
