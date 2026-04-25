Fransa'da düzenlenen gösteride camide öldürülen Müslüman genç anıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen gösteride, bir yıl önce camide öldürülen Müslüman genç Aboubakar Cisse anıldı.

Paris'te tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan göstericiler, Cisse'nin öldürülmesine tepki gösterdi.

"Aboubakar için adalet", "Adalet olmadan barış olmaz" ve "Unutmuyoruz, affetmiyoruz" sloganları atan göstericiler, "Irkçılık sözlerle başlar, sonu Aboubakar gibi biter" ve "Birbirimizi sevelim" yazılı pankartlar taşıdı.

Ülkede artan Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) ve ırkçılığa dikkati çeken göstericiler, bazı Fransız siyasetçilerin kamuoyu önünde yaptıkları konuşmalarda ırkçı ifadeler kullanmasına tepki gösterdi.

Her türlü ayrımcılıkla mücadele edilmesini isteyen göstericiler, Cisse için adaletin sağlanması çağrısında bulundu.

Gösteriye, Fransız milletvekilleri Gabrielle Cathala, Antoine Leaument, Sabrina Sebaihi'nin yanı sıra Paris çevresindeki kentlerden çok sayıda belediye meclis üyesi katıldı.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partili milletvekili Cathala, burada yaptığı konuşmada, Cisse'nin ölümünün "İslamofobik bir suç" kapsamına girdiğini dile getirdi.

Cathala, geçen yıl İçişleri Bakanı olarak görev yapan Bruno Retailleau'nun Cisse öldürüldükten sonra olay yerine gitmediğini hatırlatarak, "Eğer bir kişi dini nedeniyle bir kilisede öldürülseydi, eğer bir kişi dini nedeniyle bir sinagogda öldürülseydi, tüm devlet erkanı derhal olay yerine doğru yola çıkardı." diye konuştu.

Fransa'da Müslüman karşıtlığı ve ırkçılığın devletin en üst kademelerinde sürdürüldüğü değerlendirmesinde bulunan Cathala, ülkedeki her türlü ırkçılığın arttığına dikkati çekti.

Fransa'da 2016'da jandarma aracında hayatını kaybeden siyahi genç Adama Traore'nin ablası Assa Traore de Cisse'nin ölümünün üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen failin hala yargılanmadığına işaret etti.

Traore, ırkçılığın Fransa'yı sarmış durumda olduğunu belirterek, "Fransa, halkıyla eş zamanlı gelişmeli." dedi.

Fransa'da Müslüman Öğrenciler (EMF) derneği üyesi Sonia, AA muhabirine, ülkede Müslüman karşıtlığı vakalarının arttığını söyledi.

Sonia, bu şiddet bağlamına karşı seferber olmanın önemine işaret ederek, dini nedeniyle insanları dışlamaya devam etmenin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Süreç

Fransa'nın Gard vilayetindeki La Grand-Combe kasabasında bulunan Hatice Camisi'nde 25 Nisan 2025'te baş şüpheli Olivier H, Cisse'den namaz kılmayı öğrenmek için yardım istemişti. Cemaatte örnek kişiliğiyle tanınan Cisse, bu teklifi kabul etmişti.

Olivier H, Müslüman genci secdeye gittiği anda bıçaklayıp kaçmıştı.

27 Nisan'da İtalya'nın Pistoia şehrindeki polis karakoluna teslim olan Olivier H, Fransa'ya iadesini kabul etmişti.

Olivier H, "ırk veya dine dayalı kasten adam öldürme" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında 9 Mayıs 2025'te tutuklanmıştı.

Olivier H, 20 Haziran 2025'te ülkenin güneyindeki Doğu Pireneler vilayetinde bulunan psikiyatri merkezine gönderilmişti.