Fransa'da çiftçilerin eylemi ülkenin güneyinde yayılıyor

Fransa'da bu hafta yaklaşık 200 büyükbaş hayvanın uyutulmasına karşı çıkan çiftçilerin başlattığı eylemler, ülkenin güney bölgelerinde yaklaşık 10 farklı noktaya genişledi.

Fransız çiftçiler, "sığır çiçeği" olarak da bilinen Nodüler Ekzantemi Hastalığı tespit edilen büyükbaş hayvanların uyutulmasına yönelik kuralların değiştirilmesini istiyor.

Mevcut kurallara göre, hasta olduğu tespit edilen büyükbaş hayvanın yer aldığı sürünün tamamı uyutulmalı. Çiftçiler ise yalnızca hasta olduğu tespit edilen hayvanların uyutulmasını talep ediyor.

Ariege vilayetine bağlı Bordes-sur-Arize köyündeki 200 büyükbaş hayvanın uyutulmasına karşı bu hafta başlayan çiftçi eylemleri güneyde devam ediyor.

Otoyolları işleten Vinci Otoyolları Grubu'nun internet sitesindeki bilgilere göre, Toulouse ve Tarbes kentleri arasında A64 otoyolunda eylem düzenleniyor.

A64 otoyolu trafiğine dair bilgi veren ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki "Autoroute A64" hesabından yapılan açıklamada, çiftçi eylemlerinin bazı bölgelerde araç trafiğini imkansız hale getirdiği belirtildi.

Açıklamada, Vinci Otoyolları'nın güvenlik güçleri ile yolun üzerindeki yayaların emniyetini sağlayabilmek için seferber olduğu aktarıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, yerel makamlar çiftçilerin ülkede yaklaşık 10 farklı noktada eylem yaptığını açıkladı.

Coordination Rurale adlı çiftçi sendikasının çağrısıyla onlarca çiftçi, traktörleriyle Fransa Tarım Bakanı Annie Genevard'ın Pontarlier kentindeki eski ofisinin önünde protesto etti. Çiftçiler, ofisin önünde mangal yaktı.

Pyrenees-Atlantiques Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Lescar kentinde de çiftçiler, otoyolun üzerinde saman balyalarını ateşe verdi ve bariyerlere zarar vermeye çalıştı. Olay yerinde 2 polis hafif yaralandı.

Bakan Genevard, ICI Occitanie radyosuna yaptığı açıklamada, gelecek haftalarda yaklaşık 1 milyon hayvana Nodüler Ekzantemi Hastalığı'na karşı aşı yapılacağını duyurdu.

200 büyükbaşlık sürünün uyutulmasına karar verilmişti

Bordes-sur-Arize'de bir çiftlikte, hafta başında büyükbaş bir hayvanda Nodüler Ekzantemi Hastalığı tespit edilmişti.

Hasta hayvanın bulunduğu sürüdeki yaklaşık 200 büyükbaşın uyutulmasına karar verilmişti.

Bu karara karşı çıkan yüzlerce çiftçi, veterinerlerin bölgeye ulaşmasını engellemek için Bordes-sur-Arize köyündeki çiftliğin önünde 10 Aralık'ta eylem başlatmıştı.

Olay yerine intikal eden jandarma güçleri ve çiftçiler arasında 11 Aralık'ta gerilim artarken gece geç saatlere kadar arbede yaşanmıştı. Jandarmalar, çiftliğe girişleri engelleyen eylemcilere biber gazıyla müdahale etmişti.