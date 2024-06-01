Fransa'da bir cami ırkçı saldırıya uğradı

Fransa'nın güneydoğusundaki Annecy şehrinde bir caminin ırkçı saldırıya uğradığı bildirildi.

Fransa İslam Konseyinin (CFCM) X hesabından yapılan paylaşımda, Annecy'deki İslam Toplumu Milli Görüş teşkilatına bağlı caminin duvarına İslam karşıtı ifadeler yazıldığı belirtildi.

Camiye yönelik saldırının "en güçlü şekilde" kınandığı paylaşımda, cami cemaati ve sorumluları ile dayanışma mesajı verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.