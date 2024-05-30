Fransa'da Belediye Başkanlarından Gazze İçin Işık Kapatma Eylemi

Fransa'da solcu belediye başkanları, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de hayatını kaybedenleri anmak için belediye binalarında ışık kapattı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Marsilya Belediye Başkanı Benoit Payan, İsrail'in son olarak Refah kentine düzenlediği saldırılara tepki göstererek, Gazze'de öldürülenleri anmak için "ışıkları söndür" inisiyatifi başlattı.

Belediye Başkanı Payan, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Refah'a yönelik ölümcül saldırılar bizi isyan ettirdi ve insanlığımızı derinden yaraladı." ifadesine yer verdi.

Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle yaşamını yitiren sivillerin anısına belediye binasının ışıklarını kapatacağını duyuran Payan, diğer belediyeleri de eyleme destek vermeye çağırdı.

Eyleme, Nantes Belediye Başkanı Johanna Rolland, Lyon Belediye Başkanı Gregory Doucet ve Bordeaux Belediye Başkanı Pierre Hurmic de katıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 224 Filistinli öldürüldü, 81 bin 777 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.