Fransa'da Loire Nehri Kuraklıkla Kuruyor
ORLEANS, 8 Ağustos (Xinhua) -- Fransa'nın Orleans kentinde kuruma noktasına gelen Loire Nehri görülüyor, 7 Ağustos 2026. Fransa'da bu yaz devam eden aşırı sıcaklar ve yetersiz yağış nedeniyle Loire Nehri'nin su seviyesi önemli ölçüde azaldı.
ORLEANS, 8 Ağustos (Xinhua) -- Fransa'nın Orleans kentinde kuruma noktasına gelen Loire Nehri görülüyor, 7 Ağustos 2026.
Fransa'da bu yaz devam eden aşırı sıcaklar ve yetersiz yağış nedeniyle Loire Nehri'nin su seviyesi önemli ölçüde azaldı. (Fotoğraf: Wu Huiwo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua