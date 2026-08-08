Fransa'da Loire Nehri Kuraklıkla Kuruyor

ORLEANS, 8 Ağustos (Xinhua) -- Fransa'nın Orleans kentinde kuruma noktasına gelen Loire Nehri görülüyor, 7 Ağustos 2026.

Fransa'da bu yaz devam eden aşırı sıcaklar ve yetersiz yağış nedeniyle Loire Nehri'nin su seviyesi önemli ölçüde azaldı. (Fotoğraf: Wu Huiwo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua