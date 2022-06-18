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Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle alarm verildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle alarm verildi

Fransa'da birçok bölgede 40 derecenin üzerine çıkması beklenen aşırı sıcaklar nedeniyle 12 şehirde kırmızı alarm durumuna geçirilirken, 25 şehirde ise turuncu alarm ilan edildi.

Fransa'da birçok bölgede 40 derecenin üzerine çıkması beklenen aşırı sıcaklar nedeniyle 12 şehirde kırmızı alarm durumuna geçirilirken, 25 şehirde ise turuncu alarm ilan edildi.

Fransa'da sıcaklıkların 40 derecenin üstüne çıkması beklenirken, Paris Büyükşehir Belediyesi aşırı sıcak hava dalgasına karşı şehirdeki park ve bahçelerinin gece yarısına kadar açık kalacağını duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından turuncu alarm verilen şehirler listesinde yer alan Paris'te kent meydanlarına serinletici su püskürten aygıtlar yerleştirilirken, hükümet tehlike durumunda aranması için özel bir telefon numarası hizmete koydu. Paris Belediyesi ayrıca kent içindeki tüm içilebilir su noktalarındaki çeşmeleri bölge sakinlerinin hizmetine sundu.

Fransa'da beklenen aşırı sıcaklar nedeniyle 12 şehirde kırmızı alarm durumuna geçirilirken, 25 şehirde ise turuncu alarm ilan edilirken, Paris'teki halk yükselen hava sıcaklıkları nedeniyle serinlemek için Eyfel Kulesi karşısındaki havuz kenarına ve Sen Nehrine akın etti.

Fransa Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada, kırmızı alarm durumuna alınan illerdeki ilk ve ortaokul öğrencilerinin okula gitme mecburiyetlerinin bulunmadığını duyurdu. Ayrıca hükümet, yerel yönetimlerinin aşırı sıcaklara karşı önlem almaları için 500 milyon euro tutarında bir yardım paketinin hazırlandığını açıkladı.

(Tansu Sarıtaylı/İHA)

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