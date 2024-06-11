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Fransa'da aşırı sağın AP seçimlerinde birinci çıkması sonrası erken genel seçimlerde ittifak ihtimali artıyor

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Fransa'da aşırı sağın Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinden birinci çıkması üzerine Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından kararı verilen erken genel seçimlerde, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin merkez sağda yer alan Cumhuriyetçiler Partisi (LR) ile ittifak yapma ihtimali artıyor.

Fransa'da aşırı sağın Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinden açık ara farkla birinci çıkması üzerine Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından kararı verilen erken genel seçimlerde, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin merkez sağda yer alan Cumhuriyetçiler Partisi (LR) ile ittifak yapma ihtimali artıyor.

Merkez sağda yer alan LR partisi lideri Eric Ciotti, TFI kanalında katıldığı programda, seçimler öncesinde aşırı sağcıların ittifak yapma çağrılarına olumlu cevap verdi.

"Kendimiz gibi kalacağımız bir ittifaka ihtiyacımız var." diyen Ciotti, bu ittifaka "Yahudi karşıtı söylemlerde bulunan" solculardan ve "ülkeyi bugünkü haline sürükleyen" Macron yönetiminden ziyade Marine Le Pen'in partisi RN'nin uygun olacağını söyledi.

Ciotti'nin aşırı sağ ile ittifak yapmak istediğini açıklamasına parti içindeki isimlerden ve siyasilerden tepki geldi.

LR üyesi senatörler, aşırı sağcılarla herhangi bir ittifakı reddettikleri yönünde açıklama yaparken, Senato Başkanı Gerard Larcher, X paylaşımında bu kararının ardından Ciotti'nin LR hareketine başkanlık etmemesi gerektiğini savundu.

LR Partisi Meclis Grup Başkanvekili Olivier Marleix ise X paylaşımında "sadece kendini düşünen" Ciotti'nin başkanlık görevini bırakması gerektiğini ifade etti.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise X hesabından yaptığı paylaşımda Ciotti'nin "Marine Le Pen ile kucaklaşarak" cumhuriyetçi geleneğe "ihanet ettiğini" belirtti.

Aşırı sağcı lider Marine Le Pen ise X hesabındaki mesajında, ittifak yapmaya yeşil ışık yakan Ciotti'nin "cesur tercihinden" ve "sorumluluk bilincinden" dolayı memnuniyetini dile getirdi.

RN Başkanı Jordan Bardella ise Ciotti'nin "Fransızların çıkarını partilerin çıkarlarının önüne koyabildiği" değerlendirmesinde bulundu.

Fransa'da AP seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) yüzde 31,36 oy oranı ile açık farkla ilk sırayı alması üzerine Macron, Ulusal Meclisi feshederek erken seçime gitme kararı almıştı. Seçimde merkez sağ partisi LR ise yüzde 7,3'lük oy oranıyla beşinci sırada kalmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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