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Fransa'da aşırı sağcı Zemmour, 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını açıkladı

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Fransa'da aşırı sağcı Yeniden Fetih (Reconquete) Partisi Başkanı Eric Zemmour, gelecek yıl ülkede düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olduğunu duyurdu.

Fransa'da aşırı sağcı Yeniden Fetih (Reconquete) Partisi Başkanı Eric Zemmour, gelecek yıl ülkede düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olduğunu duyurdu.

Zemmour, konuk olduğu Fransız BFMTV kanalında, "profesyonel bir siyasetçi" olmadığını söyledi.

Gelecek yıl ülkede düzenlenecek seçimlere katılıp katılmayacağı sorusuna Zemmour, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerine adayım." şeklinde yanıt verdi.

Zemmour, insansı robotlar konusunda, "Halihazırda ABD, Çin ve Japonya'da gördüğümüz bir teknolojik devrimin gelişine tanık olacağız." dedi.

Fransa'da hasta ve yaşlı bakım sektöründe göçmenler yerine robotların çalıştırılmasını isteyen Zemmour, insansı robot teknolojisine bir an önce yatırım yapılması için çağrıda bulundu.

Zemmour, 1 yıldan fazla işsiz kalan tüm yabancıların Fransa'dan gönderilmesi beklentisini dile getirerek, "(Fransa'da) Sömürgeleşmeye dönüşen bir istila yaşanıyor." diye konuştu.

Fransa'da kamusal alanda başörtüsü ve kipa yasağından yana olduğunu ifade eden Zemmour, "Müslüman bir isme sahip olarak, Fransız olmanın mümkün olmadığını" savundu.

İslam ve göçmen karşıtı, milliyetçi ve ulus-devlet anlayışını benimseyen Zemmour, ilk kez 2022'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmuştu.

Zemmour, o dönem anketlerde kısa sürede hızla yükselmiş, 2022'deki seçimlerin ilk turunda oyların yaklaşık yüzde 7'sini alarak yarışı 4. sırada tamamlamıştı.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu 18 Nisan, ikinci turu ise 2 Mayıs 2027'de yapılacak.

Kaynak: AA
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