Fransa'da Aşırı Sağcı Parti, Yeni Hükümeti Düşürmek İçin Gensoru Önergesi Sunacak

Fransa'da Ulusal Meclis'in en büyük siyasi partisi aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Başbakan Sebastien Lecornu'nun yeni hükümetini düşürmek için gensoru önergesi sunacaklarını bildirdi.

RN Meclis Grup Başkanvekili Marine Le Pen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ülkede yeni atanan Başbakan Lecornu tarafından kurulan hükümete ilişkin paylaşım yaptı.

Marine Le Pen, "Günlerdir dile getirdiğimiz gibi, Ulusal Birlik ve Cumhuriyet için Haklar Birliği (UDR) müttefiklerimiz tarafından hükümete karşı gensoru önergesi sunulacak." dedi.

Le Pen, Macron'un en kısa sürede Ulusal Meclisi feshederek, aşırı sağın çoğunluk hükümetinin kurulması için "Fransızların seçim yapmasına imkan tanıması" gerektiğini vurguladı.

Lecornu'nun dün kurduğu hükümete tepkiler büyürken, önceki iki hükümetin kurucu güçlerinden olan Cumhuriyetçiler (LR) de yeni hükümette yer almayacaklarını duyurmuştu. Rachida Dati gibi bazı LR üyesi isimlerin dün açıklanan kabinede yer alması üzerine parti merkezi bu isimlerin ihraç edileceğini duyurdu.

Bütçe anlaşmazlıkları Fransa'da hükümet istikrarsızlığına yol açıyor

Fransa'da merkez sağcı Michel Barnier hükümeti, 3 aylık görev süresinin ardından 2025 bütçe görüşmelerinde yaşanan uzlaşmazlık nedeniyle 4 Aralık 2024'te muhalefetin sunduğu gensoru önergesiyle düşmüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, François Bayrou'yu 13 Aralık 2024'te başbakan atamıştı.

Kamu borçları nedeniyle zor durumda olan ülkede yeni bütçe görüşmeleri, hükümet ile muhalefet kanadı arasındaki temel anlaşmazlık konularından biriydi.

Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılmasıyla 43 milyar avro civarında tasarruf yapılmasını içeren, Fransızların tepki gösterdiği 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesinde hükümeti güven oylamasına götüreceğini duyurmuştu.

François Bayrou hükümeti, 8 Eylül'de yapılan oturumda güvenoyu alamayarak düşmüştü. Macron, 9 Eylül'de Savunma Bakanı olarak görev yapan Sebastien Lecornu'yu başbakan atamıştı.

Fransa'da 5 Ekim'de yeni hükümeti kuran Lecornu, gelen tepkiler üzerine bir gün sonra istifa etmişti. Macron, 10 Ekim'de Lecornu'yu yeniden başbakan atamıştı.